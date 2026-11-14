search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.11.2026 15:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.11.2026 15:00

Πάτρα: Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους οι γονείς του υποσιτισμένου βρέφους

14.11.2026 15:00
Αεροδιακομιδή βρέφους 33 ημερών με ασιτία - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή στην Πάτρα, οι δύο νεαροί γονείς του τεσσάρων μηνών βρέφους, ηλικίας 21 και 26 ετών, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του εισαγγελέα και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Σήμερα επέστρεψαν στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, όπου κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι δύο γονείς φέρονται να υπέβαλλαν συστηματικά το μόλις τεσσάρων μηνών βρέφος σε συνθήκες ασιτίας, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προφυλάκισή τους.

Διαβάστε επίσης:

Άλιμος: Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία οδήγησε σε οπλοστάσιο και εκατοντάδες αναβολικά

Τραγωδία στο Ζεφύρι: Νεκροί οι δύο πυροσβέστες – Σε κατάσταση σοκ στο 251 ο τρίτος συνάδελφός τους

Μπλακ – άουτ στις ΗΠΑ: «Ντόμινο» καθυστερήσεων και στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Έως 2 ώρες στις πτήσεις από και προς Νέα Υόρκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kefalogianni
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννη: Για πρώτη φορά 15 εστιατόρια της Θεσσαλονίκης στον Οδηγό Michelin του 2027

germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Η μονολεκτική απάντηση σε συνεργάτη της μετά τις δηλώσεις της μητέρας της (Video)

giannis-malamas1
LIFESTYLE

Γιάννης Μάλαμας: Η εξομολόγηση του γιου του Σωκράτη Μάλαμα για τη σύλληψή του (Video)

ilikiomeni_apati_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζευγάρι 21χρονων εξαπατούσε πολίτες προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Λεία πάνω από 210.000 ευρώ

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναντήσεις Γεραπετρίτη χωρίς …ενημέρωση – Εκτός συζήτησης η γαλλική ρηματική διακοίνωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
hegseth metallio
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χέγκσεθ απένειμε μετάλλιο στον φρουρό που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

apopombes_ND
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τέσσερις, αλλά... 44 οι «γαλάζιοι» που αποπέμφθηκαν από το 2019 ως σήμερα

abu dhabi synomilies – new
ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Αποχώρηση της Φινλανδίας από το ΝΑΤΟ και απομάκρυνση βάσεων από τη Βαλτική βάζει στο τραπέζι η Ρωσία - Η νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης

xrimata 500 evro – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εφορία «βλέπει» εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν - 1,2 εκατ. φορολογούμενοι στην παγίδα των τεκμηρίων

Greece
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι γράφουν τα ξένα ΜΜΕ μετά τον διεθνή διασυρμό της Ελλάδας από την Ολλανδία με 7-0 (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.11.2026 15:35
kefalogianni
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννη: Για πρώτη φορά 15 εστιατόρια της Θεσσαλονίκης στον Οδηγό Michelin του 2027

germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Η μονολεκτική απάντηση σε συνεργάτη της μετά τις δηλώσεις της μητέρας της (Video)

giannis-malamas1
LIFESTYLE

Γιάννης Μάλαμας: Η εξομολόγηση του γιου του Σωκράτη Μάλαμα για τη σύλληψή του (Video)

1 / 3