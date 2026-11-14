Βασιλιάς Κάρολος και Έλτον Τζον αυτοσαρκάζονται: «Είμαστε ακόμα όρθιοι» – Οι χιουμοριστικές ατάκες τους

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Με αρκετή δόση χιούμορ και διάθεση αυτοσαρκασμού, ο Βασιλιάς Κάρολος και ο Έλτον Τζον είχαν μια ξεχωριστή ραδιοφωνική συνάντηση, με αφορμή τα 78α γενέθλια του Βρετανού μονάρχη, που γιορτάστηκαν το Σάββατο.

Ο Βασιλιάς Κάρολος συμμετείχε σε μια ειδική εκπομπή του Έλτον Τζον, με τίτλο «Elton John’s Rocket Hour», η οποία μεταδόθηκε μέσω του Apple Music.

Η συζήτησή τους ήταν αφιερωμένη στη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του φιλανθρωπικού οργανισμού The King’s Trust, καθώς και στους καλλιτέχνες που έχουν στηρίξει διαχρονικά το έργο του για τη νεολαία.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, οι δύο άνδρες θυμήθηκαν, μεταξύ άλλων, τις συναυλίες που διοργανώθηκαν για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού οργανισμού. Ανάμεσά τους ξεχώρισε η μεγάλη μουσική βραδιά στο Wembley Arena, το 1986, στην οποία ο Έλτον Τζον είχε ερμηνεύσει τη μεγάλη επιτυχία του «I’m Still Standing».

Με αφορμή το συγκεκριμένο τραγούδι, ο Βασιλιάς Κάρολος έκανε έναν εύστοχο παραλληλισμό με την πορεία του οργανισμού, αλλά και τη δική τους διαδρομή στον χρόνο.

«Γνωρίζω ότι άνθρωποι σε κάθε είδους συνθήκες βρίσκουν έμπνευση σε αυτό το τραγούδι, όχι μόνο λόγω του υπέροχου πνεύματός του, αλλά και εξαιτίας του μηνύματος ανθεκτικότητας που μεταφέρει. Και σίγουρα, 40 χρόνια μετά από εκείνη την αξιοσημείωτη συναυλία, εμείς και το Trust εξακολουθούμε να στεκόμαστε όρθιοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μονάρχης.

Η απάντηση του Έλτον Τζον δεν άργησε να έρθει, προκαλώντας τα γέλια του Βασιλιά. «Εγώ, πάντως, τώρα κάθομαι», σχολίασε με χιούμορ ο 79χρονος τραγουδιστής.

Ο Κάρολος συνέχισε στο ίδιο πνεύμα, προσθέτοντας: «Με διάφορα κομμάτια να αποκολλώνται πού και πού. Ξέρω ότι αυτό είναι ένα τρομερό πρόβλημα καθώς μεγαλώνουμε».

Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια γνωστά προβλήματα υγείας. Ο Βασιλιάς Κάρολος εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο, ενώ ο Έλτον Τζον έχει μιλήσει δημόσια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με την όρασή του.

Η μακρά πορεία του King’s Trust

Ο οργανισμός The King’s Trust ιδρύθηκε το 1976 από τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, ο οποίος αξιοποίησε τα χρήματα που έλαβε μετά την αποχώρησή του από το Βασιλικό Ναυτικό, προκειμένου να στηρίξει νέους ανθρώπους που αντιμετώπιζαν κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες.

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν και παραμένει να προσφέρει στους νέους τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, να τους βοηθήσει να βρουν εργασία ή ακόμη και να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Μετά την άνοδο του Καρόλου στον βρετανικό θρόνο, το 2022, ο οργανισμός μετονομάστηκε σε King’s Trust. Σύμφωνα με τα στοιχεία της φιλανθρωπικής οργάνωσης, από την ίδρυσή της έχει στηρίξει περισσότερους από ένα εκατομμύριο νέους ανθρώπους.

Από την πλευρά του, ο Έλτον Τζον συνεχίζει τη ραδιοφωνική του παρουσία μέσα από την εβδομαδιαία εκπομπή «Rocket Hour», η οποία μεταδίδεται διεθνώς από το Apple Music 1 από το 2015.

Η συνάντηση των δύο ανδρών αποτέλεσε, έτσι, όχι μόνο μια ευκαιρία για χιούμορ και αναμνήσεις, αλλά και έναν φόρο τιμής σε μια φιλανθρωπική πρωτοβουλία που μετρά πέντε δεκαετίες προσφοράς.

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