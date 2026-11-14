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14.11.2026 14:53

Μητσοτάκης: Η συζήτησή του με την ιδρύτρια του οργανισμού «It’s just period» για τη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου (Video)

14.11.2026 14:53
mitsotakisPERIOd

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Τη σημασία της στοχευμένης μείωσης του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου και της συνδρομής της κοινωνίας των πολιτών στην απόφαση αυτή ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση που είχε, στο Μέγαρο Μαξίμου, με την Ισμήνη Δροσοφορίδη, ιδρύτρια του οργανισμού «It’s just period».

«Θέλω να σας συγχαρώ για τη δουλειά την οποία έχετε κάνει και για τον τρόπο με τον οποίο αναδείξατε ένα θέμα το οποίο είναι υπαρκτό, το αυξημένο κόστος για τα προϊόντα περιόδου για όλες τις γυναίκες», σημείωσε ο Πρωθυπουργός. «Γι’ αυτό και πήρα -ευαισθητοποιημένος και από τη δουλειά την οποία κάνατε και από τις μελέτες τις οποίες δρομολογήσατε- την απόφαση από 1η Ιανουαρίου 2027 να μειώσουμε τον ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου, από το 24% στο 13%», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η μετάταξη των προϊόντων περιόδου, αλλά και των ειδών ακράτειας ενηλίκων, στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, όπου ήδη βρίσκονται οι βρεφικές πάνες, περιελήφθη στο ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την υλοποίηση των φοροελαφρύνσεων και των μέτρων ενίσχυσης του εισοδήματος που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.

«Το γεγονός το οποίο αναδείξατε πράγματι με ευαισθητοποίησε και εμένα ιδιαίτερα, ότι μπορεί να υπάρχει έστω κι ένα κορίτσι το οποίο δεν χρησιμοποιεί προϊόντα περιόδου, χάνει ημέρες σχολείου γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να αντέξει το κόστος αυτής της δαπάνης, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε», τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στη θετική επίδραση που θα έχει η μείωση του φόρου στην καθημερινότητα των γυναικών και των κοριτσιών. «Ζήτησα από το Υπουργείο να προσθέσει και τις πάνες ακράτειας στη μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% -θα τεθεί σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2027. Έχουμε πολλούς πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν και αυτοί ένα ιατρικό ζήτημα. Χρειάζονται τα προϊόντα αυτά», προσέθεσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε, επίσης, στη σημασία της μετακύλισης του μειωμένου ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου στο ράφι. «Επειδή ακριβώς αφορά μια συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, τα οποία παράγονται από έναν μικρό αριθμό εταιρειών, είναι και αρκετά εύκολο για την πολιτεία να εξασφαλίσει ότι αυτή η μείωση θα περάσει αυτούσια στον τελικό καταναλωτή», επισήμανε.

«Μακάρι και να μπορούμε να έρθουμε και σε μία συνεννόηση και με τις εταιρείες αυτές, να βάλουν και αυτές λίγο πλάτη, ώστε να μειώσουν και την τιμή προ ΦΠΑ, έτσι ώστε η τελική ελάφρυνση που θα δει η γυναίκα που θα αγοράσει αυτό το προϊόν, το κορίτσι που θα αγοράσει αυτό το προϊόν, να είναι μεγαλύτερη από τη μείωση αυτή καθαυτή του ΦΠΑ», συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι μέσω της πλατφόρμας PosoKanei οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν σύγκριση των τιμών των προϊόντων περιόδου σε πραγματικό χρόνο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν οι προτάσεις του «It’s just period» σχετικά με την περαιτέρω υποστήριξη των γυναικών και των κοριτσιών ως προς τα προϊόντα περιόδου. «Αναγνωρίζω απόλυτα ότι προφανώς δεν λύνουμε το πρόβλημα, ότι είναι ένα πρώτο βήμα. Αλλά είναι ένα πρώτο βήμα ευαισθητοποίησης της πολιτείας για ένα πρόβλημα το οποίο, δυστυχώς, δεν το είχαμε συζητήσει και δεν το είχαμε μελετήσει στη λεπτομέρεια που του αρμόζει», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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