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Ζουν τον έρωτά τους και δεν σταματούν να το δείχνουν με κάθε ευκαιρία! Ο λόγος για την Κέιτι Πέρι και τον Τζάστιν Τριντό οι οποίοι εξακολουθούν να ταξιδεύουν ανά τον κόσμο, δημοσιεύοντας, μάλιστα, τα σχετικά στιγμιότυπα στο διαδίκτυο.

Αυτή τη φορά, οι δυο τους ταξίδεψαν με τρένο από Παρίσι προς Βενετία, έπαιξαν παιχνίδια με χαρτιά, ακόμα και… τάβλι. Αυτό, ωστόσο, που τράβηξε περισσότερο την προσοχή και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως στα social media, ήταν η selfie του ζευγαριού με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Στο εν λόγω στιγμιότυπο, βλέπουμε τη 42χρονη τραγουδίστρια και τον 54χρονο πρώην πρωθυπουργό του Καναδά να ποζάρουν χαμογελαστοί δίπλα στον Γάλλο πρόεδρο.

Η παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν στη φωτογραφία κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον των χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν με χιούμορ την απρόσμενη συνάντηση.

«Τρίτος στη σχέση τους ο πρόεδρος της Γαλλίας», έγραψε ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος παρομοίασε την Κέιτι Πέρι με παίκτη βιντεοπαιχνιδιού που ολοκληρώνει αποστολές, σχολιάζοντας πως «συλλέγει παγκόσμιους ηγέτες σαν να ολοκληρώνει παράπλευρες αποστολές σε βιντεοπαιχνίδι».

«Μια ανάρτηση στο Instagram από την Κέιτι Πέρι με τον Εμανουέλ Μακρόν δεν ήταν σίγουρα στη λίστα με όσα περίμενα να δω», ανέφερε άλλο σχόλιο, ενώ ένας ακόμα χρήστης αναρωτήθηκε: «Τι δουλειά έχει ο Μακρόν εδώ;».

Η selfie με τον Γάλλο πρόεδρο ήταν, ωστόσο, ένα μόνο από τα πολλά στιγμιότυπα που μοιράστηκε η Κέιτι Πέρι από το ταξίδι της στην Ευρώπη. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών και βίντεο, δίνοντας στους followers της μια εικόνα από τις στιγμές που περνά με τον Τζάστιν Τριντό.

Σε μία από τις φωτογραφίες, απολαμβάνει το μπάνιο της δίπλα σε ένα εντυπωσιακό βιτρό παράθυρο, ενώ σε βίντεο εμφανίζεται να κάνει μπάνιο μέσα σε τρένο.

Ανάμεσα στις αναρτήσεις της βρίσκεται, επίσης, μια selfie με τον Τριντό σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, αλλά και μια φωτογραφία του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά, ο οποίος φορά λευκό σμόκιν και παίζει χαρτιά.

Σε άλλο βίντεο, οι δυο τους εμφανίζονται να περπατούν σε έναν στενό διάδρομο τρένου.

«Το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του καρέ», έγραψε η Κέιτι Πέρι στη λεζάντα, αναφερόμενη στο νέο κοντό κούρεμά της. Το ζευγάρι ταξιδεύει στην Ευρώπη, έχοντας επισκεφθεί μέχρι στιγμής τη Βαρκελώνη, το Μιλάνο, το Παρίσι και τη Βενετία.

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