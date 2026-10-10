Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε και την pole position μετά τη νίκη του νωρίτερα στον αγώνα σπριντ

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Ο Μαξ Φερστάπεν συνέχισε την κυριαρχία του στη Σιγκαπούρη καθώς, μετά τη νίκη που πανηγύρισε νωρίτερα στον αγώνα σπριντ, εξασφάλισε και την pole position του αυριανού (11/10) Γκραν-Πρι.
Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull ήταν ο ταχύτερος και στα επίσημα δοκιμαστικά και θα εκκινήσει από την πρώτη θέση αύριο, στοχεύοντας στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα, μετά από εκείνη στο Γκραν-Πρι του Μπαχρέιν (που έγινε στη Μαλαισία), την περασμένη εβδομάδα.
Πίσω από τον Φερστάπεν βρέθηκαν οι δύο Ferrari, με τον Μονεγάσκο Σαρλ Λεκλέρ να κατακτά τη δεύτερη θέση και τον Βρετανό Λιούις Χάμιλτον την τρίτη, ενώ ο πρωτοπόρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ο Ιταλός Κίμι Αντονέλι με Mercedes, ήταν τέταρτος.
Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών για το γκραν πρι της Σιγκαπούρης:
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