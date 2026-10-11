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11.10.2026 11:38

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος – Οδηγούσε με 166 χιλιόμετρα την ώρα

11.10.2026 11:38
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Ένας 22χρονος συνελήφθη, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ο νεαρός οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανίων, ενώ κινούνταν με ταχύτητα 166 χιλιομέτρων την ώρα, σε δρόμο με όριο ταχύτητας τα 90.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 22χρονος …Σένα πραγματοποιούσε συνεχείς επικίνδυνους ελιγμούς.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 11.10.2026 11:43
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