Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος – Οδηγούσε με 166 χιλιόμετρα την ώρα

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Ένας 22χρονος συνελήφθη, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ο νεαρός οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανίων, ενώ κινούνταν με ταχύτητα 166 χιλιομέτρων την ώρα, σε δρόμο με όριο ταχύτητας τα 90.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 22χρονος …Σένα πραγματοποιούσε συνεχείς επικίνδυνους ελιγμούς.

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