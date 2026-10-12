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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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12.10.2026 11:09

Τι είναι η κεραμική επίστρωση στα αυτοκίνητα; Αξίζει;

12.10.2026 11:09
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credit: unsplash

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Η κεραμική επίστρωση έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στον χώρο της περιποίησης αυτοκινήτου. Αξίζει όμως να επενδύσει κανείς σε αυτήν;

Η κεραμική επίστρωση υπόσχεται περισσότερη γυαλάδα, ευκολότερο πλύσιμο και προστασία από τους περιβαλλοντικούς ρύπους. Δεν αποτελεί, όμως, άτρωτη ασπίδα για το χρώμα, ενώ η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από την ποιότητα του προϊόντος και την εφαρμογή. Έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στον χώρο της περιποίησης αυτοκινήτου, με πολλές εταιρείες να την παρουσιάζουν ως λύση για τη διατήρηση της γυαλάδας και την προστασία του χρώματος. Τι ακριβώς προσφέρει, όμως, και αξίζει να επενδύσει κανείς σε αυτήν;

Παρά την ονομασία της, δεν πρόκειται για κάποιο είδος κεραμικής θωράκισης. Είναι ένα υγρό χημικό προϊόν που εφαρμόζεται πάνω στο χρώμα και, όταν στεγνώσει και ωριμάσει, σχηματίζει ένα πολύ λεπτό προστατευτικό στρώμα. Στόχος του είναι να περιορίζει την πρόσφυση ρύπων και να κάνει την επιφάνεια πιο υδροφοβική, ώστε το νερό να απομακρύνεται ευκολότερα.

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