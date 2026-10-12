Οδική ασφάλεια: Τι καλύπτει και πότε «χρεώνει»

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Η οδική ασφάλεια είναι από εκείνες τις υπηρεσίες που όλοι θεωρούμε δεδομένες μέχρι να έρθει η στιγμή που πραγματικά θα τη χρειαστούμε. Τότε ξαφνικά έχει σημασία αν έχεις «βασική» κάλυψη, αν περιλαμβάνεται ρυμούλκηση ή αν το όχημα θα μεταφερθεί σε συνεργείο της επιλογής σου ή σε όποιο τύχει. Κι εκεί ξεκινούν οι παγίδες – και οι χρεώσεις.
Στις περισσότερες ασφαλιστικές, η βασική οδική κάλυψη καλύπτει τα εξής:
Αυτή η βασική κάλυψη συνήθως περιλαμβάνεται στις περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις, πολλές φορές χωρίς επιπλέον χρέωση – αρκεί να περιοριστείς στα απολύτως τυπικά. Εκεί όμως αρχίζουν τα «ψιλά γράμματα».
Η οδική ασφάλεια μπορεί να ενεργοποιηθεί δωρεάν, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου η εταιρεία χρεώνει:
Αν ταξιδεύεις εκτός Ελλάδας, ακόμη κι αν η ασφάλεια «υπόσχεται κάλυψη Ευρώπης», συνήθως η δωρεάν μεταφορά περιορίζεται σε μέγιστη απόσταση έως το πλησιέστερο συνεργείο ή σύνορο. Από εκεί και πέρα, η μεταφορά προς Ελλάδα έχει ξεχωριστό τιμολόγιο ή απαιτεί αναβαθμισμένο πακέτο «premium» οδικής.
Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν πρόσθετες παροχές όπως:
Για να αποφύγεις δυσάρεστες εκπλήξεις, είναι σημαντικό να ρίξεις ματιά στα εξής σημεία στο ασφαλιστήριο:
Η οδική ασφάλεια είναι εξαιρετικά χρήσιμη – όχι μόνο για την πραγματική βοήθεια που προσφέρει, αλλά και για την ψυχολογική ασφάλεια ότι «δεν θα μείνεις στον δρόμο». Ωστόσο, δεν είναι όλες οι καλύψεις ίδιες και οι χρεώσεις μπορούν να εμφανιστούν εκεί που δεν τις περιμένεις. Η σωστή επιλογή συμβολαίου και η γνώση των ορίων του μπορεί να σε γλιτώσει από περιττά έξοδα και νεύρα σε μια ήδη δυσάρεστη στιγμή.
Πηγή: autotypos.gr
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