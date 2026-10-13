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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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13.10.2026 12:18

Τέλος παραγωγής: Οκτώ γνωστά αυτοκίνητα που αποχαιρετούμε το 2026

13.10.2026 12:18
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Από μικρά premium και οικογενειακά μέχρι σπορ και ηλεκτρικά, γνωστά αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς ολοκληρώνουν την παραγωγή τους μέσα στο 2026.

Τα αυτοκίνητα που σταματούν να παράγονται το 2026 δεν έχουν όλα κοινό παρονομαστή. Ανάμεσά τους βρίσκονται μοντέλα εισόδου σε premium μάρκες, πρακτικά πολυμορφικά, ανοιχτά διθέσια και ηλεκτρικά που άλλαξαν την εικόνα της αυτοκίνησης. Για τον Έλληνα αγοραστή, οι αποχωρήσεις αυτές σημαίνουν λιγότερες επιλογές σε ορισμένες κατηγορίες, αλλά και το κλείσιμο κύκλων που κράτησαν πολλά χρόνια. 

Χρειάζεται, πάντως, μία βασική διευκρίνιση: τέλος παραγωγής δεν σημαίνει αυτόματα τέλος πωλήσεων. Ένα αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε το 2026 μπορεί να παραμείνει διαθέσιμο ως απόθεμα και την επόμενη χρονιά. Τα μοντέλα που ακολουθούν δεν περνούν στο 2027 ως ενεργές γραμμές παραγωγής και η διαθεσιμότητα τελευταίων αυτοκινήτων στην Ελλάδα εξαρτάται από το δίκτυο κάθε εταιρείας.

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