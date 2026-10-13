Το νέο Fiat Multiplay κατάφερε να είναι πιο περίεργο και από το παλιό

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To νέο Fiat Multiplay παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, χωρίς να αποτελεί προαναγγελία συγκεκριμένου μοντέλου παραγωγής

Το Fiat Multiplay έχει μείνει στην ιστορία για την εκκεντρική εμφάνισή του, αλλά και για την ευρυχωρία που προσέφερε παρά τις περιορισμένες εξωτερικές διαστάσεις του. Τώρα, η Fiat επαναφέρει το πνεύμα του με έναν τρόπο που δύσκολα περνά απαρατήρητος: το Multiplay, ένα πρωτότυπο που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός SUV, ενός πολυμορφικού και ενός pick-up, αλλάζοντας μάλιστα αμάξωμα ανάλογα με τις ανάγκες.

Το νέο concept παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού και σχεδιάστηκε ως ένα όχημα «3 σε 1». Στόχος της Fiat είναι να συνδυάσει την εκμετάλλευση χώρων ενός MPV, τον χαρακτήρα ενός SUV και την πρακτικότητα ενός pick-up, απευθυνόμενο σε οικογένειες που χρειάζονται ένα αυτοκίνητο για τις καθημερινές μετακινήσεις, τις δραστηριότητες των παιδιών και τις εξορμήσεις στην ύπαιθρο.

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