Το φθηνότερο Opel Astra στην Ελλάδα είναι ιδανικό για ταξίδια

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Το φθηνότερο Opel Astra συνδυάζει αυτόματο κιβώτιο και πλούσιο εξοπλισμό, με χαρακτηριστικά που ταιριάζουν σε όσους γράφουν πολλά χιλιόμετρα.

Η πιο προσιτή έκδοση ενός αυτοκινήτου συχνά συνεπάγεται συμβιβασμούς στον κινητήρα, στο κιβώτιο ή στον εξοπλισμό. Στην περίπτωση του Opel Astra, όμως, η βάση της ελληνικής γκάμας έχει έναν συνδυασμό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους ταξιδεύουν συχνά: πετρελαιοκινητήρα 130 ίππων, αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων και τιμή από 25.700 ευρώ.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο Astra είναι φθηνότερο από την εισαγωγική υβριδική έκδοση των 145 ίππων, η οποία ξεκινά από 27.000 ευρώ. Για τον οδηγό που περνά μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του στην εθνική οδό, επομένως, η οικονομικότερη επιλογή της γκάμας έχει ουσιαστικά επιχειρήματα και πέρα από την τιμή αγοράς.

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