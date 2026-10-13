search
ΤΡΙΤΗ 13.10.2026 22:21
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2026 21:00

Το Geely Monjaro EM-i πραγματοποίησε την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026

13.10.2026 21:00
geely-monjaro-em-i-and-porject-ko

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Geely παρουσίασε το νέο Geely Monjaro EM-i στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026. Η νέα ναυαρχίδα της μάρκας στην κατηγορία των plug-in υβριδικών SUV συνδυάζει επιδόσεις, αποδοτικότητα, οδική συμπεριφορά, ασφάλεια και προηγμένη άνεση σε μια ολοκληρωμένη, προσιτή πρόταση.

Η κινέζικη εταιρεία με αυτό το αυτοκίνητο θέλει να προσφέρει σιγουριά στην επιτάχυνση, στον αυτοκινητόδρομο, σε απαιτητικές διαδρομές, στα μεγάλα ταξίδια και στην καθημερινή οικογενειακή χρήση. Απευθύνεται στον σύγχρονο, απαιτητικό αγοραστή που αναζητά το επόμενο βήμα πέρα από τις καθιερωμένες επιλογές της αγοράς.

Στην καρδιά του Monjaro EM-i βρίσκεται το σύστημα EM-i Super Hybrid της Geely, το οποίο συνδυάζει έναν κινητήρα υψηλής απόδοσης 1.5T, ειδικά σχεδιασμένο για plug-in υβριδικές εφαρμογές, με έξυπνη διαχείριση ενέργειας. Για τον οδηγό, ο στόχος είναι σαφής: σταθερά υψηλές επιδόσεις όταν χρειάζονται, με αποδοτική αξιοποίηση τόσο του καυσίμου όσο και της ηλεκτρικής ενέργειας. Στην έκδοση Ultra AWD, το σύστημα αποδίδει έως 334 ίπποι συνδυαστικής ισχύος και μέγιστη ροπή 667 Nm, επιτρέποντας στο Geely Monjaro EM-i να επιταχύνει από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 5,8 δευτερόλεπτα.

Η προσθιοκίνητη έκδοση ολοκληρώνει την ίδια επιτάχυνση σε 7,7 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 200 χλμ./ώρα στην έκδοση FWD και τα 190 χλμ./ώρα στην έκδοση AWD.

Το Geely Monjaro EM-i plug-in hybrid διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας τεχνολογίας LFP. Την μικρή με χωρητικότητα 18,4 kWh στις εκδόσεις Pro και Max και την 29,8 kWh στις εκδόσεις Pro+ και Ultra. Η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως τα 116 χλμ. κατά WLTP και η συνδυαστική αυτονομία έως τα 922 χλμ. Η έκδοση Ultra υποστηρίζει επίσης ταχεία φόρτιση ισχύος έως 78 kW, με τη φόρτιση από 30% έως 80% να απαιτεί περίπου 15 λεπτά, περιορίζοντας τον χρόνο στάσης στα μεγαλύτερα ταξίδια.

Τέλος, το έξυπνο σύστημα ηλεκτρικής τετρακίνησης e-AWD κατανέμει την ισχύ ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης, με απόκριση της τάξης των χιλιοστών του δευτερολέπτου. Κατά την επιτάχυνση, τις προσπεράσεις στον αυτοκινητόδρομο και τις παρατεταμένες ανηφορικές διαδρομές, έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει σταθερή ισχύ, διαχειριζόμενο έξυπνα τη διατήρηση της φόρτισης της μπαταρίας, τη θερμική λειτουργία του συστήματος και την ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση. Το αποτέλεσμα είναι ένα υβριδικό σύστημα σχεδιασμένο να προσφέρει υψηλές επιδόσεις με διάρκεια, σε όλη τη διαδρομή.

Διαβάστε επίσης:

Το νέο Fiat Multiplay κατάφερε να είναι πιο περίεργο και από το παλιό

Αποκάλυψη για το BYD Atto 8: Η ναυαρχίδα που «φουλάρει» σε 9 λεπτά

Τέλος παραγωγής: Οκτώ γνωστά αυτοκίνητα που αποχαιρετούμε το 2026

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vroxi 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Αττική: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Πειραιά, Μέγαρα και Πικέρμι – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ζευγάρι και το 9 μηνών βρέφος τους

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Aττική: Χειροπέδες σε δύο άτομα, μέλη συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά

pyrosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε μονοκατοικία στην Αρτέμιδα (Video)

Grava
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δούκας εκθέτει Στασινό για την Γκράβα…

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitsotakis – tsipras- gkilfoil – triantopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το 30% ο σίγουρος πήχης του Μητσοτάκη, τι λένε τα νέα γκάλοπ, η Κίμπερλι προς την έξοδο, η μοναξιά του Τριαντόπουλου και το άγχος του Αλέξη

REVI-KOURDIS
MEDIA

Δικαστική δικαίωση για Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργο Κουρδή: Άκυρη η απόλυσή τους από τον ΣΚΑΪ

karteros_0707_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρτερός: Επανέρχεται στην κόντρα με το ΠΑΣΟΚ και εξηγεί – «Πείτε καθαρά με ποιους θα πάτε μετά τις εκλογές»

kalpi_dimoskopisi_0806_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Interview επιμένει να δημοσιεύει έρευνες πριν ξεκαθαρίσει ο έλεγχος με την προηγούμενη δημοσκόπηση

vasilis-paiteris-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Λάρισας οδηγείται ο Βασίλης Παϊτέρης - «Δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν, δεν μπορώ να πληρώσω αυτά που μου λένε» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.10.2026 22:15
vroxi 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Αττική: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Πειραιά, Μέγαρα και Πικέρμι – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ζευγάρι και το 9 μηνών βρέφος τους

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Aττική: Χειροπέδες σε δύο άτομα, μέλη συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά

1 / 3