Το Geely Monjaro EM-i πραγματοποίησε την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Geely παρουσίασε το νέο Geely Monjaro EM-i στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026. Η νέα ναυαρχίδα της μάρκας στην κατηγορία των plug-in υβριδικών SUV συνδυάζει επιδόσεις, αποδοτικότητα, οδική συμπεριφορά, ασφάλεια και προηγμένη άνεση σε μια ολοκληρωμένη, προσιτή πρόταση.

Η κινέζικη εταιρεία με αυτό το αυτοκίνητο θέλει να προσφέρει σιγουριά στην επιτάχυνση, στον αυτοκινητόδρομο, σε απαιτητικές διαδρομές, στα μεγάλα ταξίδια και στην καθημερινή οικογενειακή χρήση. Απευθύνεται στον σύγχρονο, απαιτητικό αγοραστή που αναζητά το επόμενο βήμα πέρα από τις καθιερωμένες επιλογές της αγοράς.

Στην καρδιά του Monjaro EM-i βρίσκεται το σύστημα EM-i Super Hybrid της Geely, το οποίο συνδυάζει έναν κινητήρα υψηλής απόδοσης 1.5T, ειδικά σχεδιασμένο για plug-in υβριδικές εφαρμογές, με έξυπνη διαχείριση ενέργειας. Για τον οδηγό, ο στόχος είναι σαφής: σταθερά υψηλές επιδόσεις όταν χρειάζονται, με αποδοτική αξιοποίηση τόσο του καυσίμου όσο και της ηλεκτρικής ενέργειας. Στην έκδοση Ultra AWD, το σύστημα αποδίδει έως 334 ίπποι συνδυαστικής ισχύος και μέγιστη ροπή 667 Nm, επιτρέποντας στο Geely Monjaro EM-i να επιταχύνει από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 5,8 δευτερόλεπτα.

Η προσθιοκίνητη έκδοση ολοκληρώνει την ίδια επιτάχυνση σε 7,7 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 200 χλμ./ώρα στην έκδοση FWD και τα 190 χλμ./ώρα στην έκδοση AWD.

Το Geely Monjaro EM-i plug-in hybrid διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας τεχνολογίας LFP. Την μικρή με χωρητικότητα 18,4 kWh στις εκδόσεις Pro και Max και την 29,8 kWh στις εκδόσεις Pro+ και Ultra. Η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως τα 116 χλμ. κατά WLTP και η συνδυαστική αυτονομία έως τα 922 χλμ. Η έκδοση Ultra υποστηρίζει επίσης ταχεία φόρτιση ισχύος έως 78 kW, με τη φόρτιση από 30% έως 80% να απαιτεί περίπου 15 λεπτά, περιορίζοντας τον χρόνο στάσης στα μεγαλύτερα ταξίδια.

Τέλος, το έξυπνο σύστημα ηλεκτρικής τετρακίνησης e-AWD κατανέμει την ισχύ ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης, με απόκριση της τάξης των χιλιοστών του δευτερολέπτου. Κατά την επιτάχυνση, τις προσπεράσεις στον αυτοκινητόδρομο και τις παρατεταμένες ανηφορικές διαδρομές, έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει σταθερή ισχύ, διαχειριζόμενο έξυπνα τη διατήρηση της φόρτισης της μπαταρίας, τη θερμική λειτουργία του συστήματος και την ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση. Το αποτέλεσμα είναι ένα υβριδικό σύστημα σχεδιασμένο να προσφέρει υψηλές επιδόσεις με διάρκεια, σε όλη τη διαδρομή.

Διαβάστε επίσης:

Το νέο Fiat Multiplay κατάφερε να είναι πιο περίεργο και από το παλιό

Αποκάλυψη για το BYD Atto 8: Η ναυαρχίδα που «φουλάρει» σε 9 λεπτά

Τέλος παραγωγής: Οκτώ γνωστά αυτοκίνητα που αποχαιρετούμε το 2026