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15.10.2026 10:58

Φθηνότερο το πανέμορφο B-SUV της Renault – Πόσο μειώθηκε η τιμή

15.10.2026 10:58
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Το ηλεκτρικό B-SUV της Renault αποκτά έκπτωση 3.000 ευρώ σε όλες τις εκδόσεις, με την τιμή εκκίνησης να πέφτει στα 22.900 ευρώ μαζί με την κρατική επιδότηση.

Η ρετρό σχεδίαση, οι πρακτικοί χώροι και ο αμιγώς ηλεκτρικός χαρακτήρας του αποκτούν πλέον έναν ακόμη σύμμαχο: τη χαμηλότερη τιμή. Η Renault ενισχύει την εμπορική πρόταση του Renault 4 E-Tech electric στην ελληνική αγορά, προσφέροντας όφελος 3.000 ευρώ μέσω του προγράμματος Renault Reward

Η έκπτωση αφορά όλες τις εκδόσεις και συνδυάζεται με την επιδότηση των 3.000 ευρώ του «Κινούμαι Ηλεκτρικά», διαμορφώνοντας την τιμή εκκίνησης στα 22.900 ευρώ. Πρόκειται για δύο διαφορετικά οφέλη, καθώς το πρώτο αποτελεί εμπορική προσφορά της Renault και το δεύτερο κρατική ενίσχυση, με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις ένταξης.

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ΠΕΜΠΤΗ 15.10.2026 12:38
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