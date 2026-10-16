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Η Geely αποκάλυψε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το Project KO11. Ένα SUV νέας γενιάς, υψηλών επιδόσεων και παντός εδάφους, με δυναμικό χαρακτήρα και προηγμένη plug-in υβριδική τεχνολογία, που διευρύνει τα όρια της κατηγορίας.

Ξεχωρίζει για την εξαιρετική ισχύ και την ταχύτητά του. Οι κορυφαίες επιδόσεις, όμως, είναι μόνο μία πτυχή του χαρακτήρα του.

Το KO11 έχει εξελιχθεί για να ανταποκρίνεται σε απαιτητικά εδάφη, διαθέτοντας προηγμένη τεχνολογία ανάρτησης, έξυπνα προγράμματα οδήγησης παντός εδάφους και μια σειρά από νέες λειτουργίες που θα παρουσιαστούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η διάθεσή του στην Ευρώπη θα ξεκινήσει στα τέλη του 2027.

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