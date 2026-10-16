Το BYD Shark απέσπασε 5 αστέρια στην αξιολόγηση του Euro NCAP (photos/video)

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Το pickup BYD Shark DMO απέσπασε τη μέγιστη αξιολόγηση ασφάλειας των πέντε αστεριών του ανεξάρτητου οργανισμού Euro NCAP. Το νέο μοντέλο κάνει αυτή την εβδομάδα το ντεμπούτο του στην ευρωπαϊκή αγορά, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.

Οι υψηλές βαθμολογίες που συγκέντρωσε σε βασικούς τομείς αξιολόγησης ενισχύουν περαιτέρω τη θέση του τόσο ως πρακτικού επαγγελματικού οχήματος όσο και ως ελκυστικής επιλογής για όσους ακολουθούν έναν δραστήριο τρόπο ζωής.

Το μοντέλο συγκέντρωσε 82% για την προστασία των ενηλίκων επιβατών και 86% για την προστασία των παιδιών. Στους άλλους δύο τομείς της αξιολόγησης, που αφορούν την ασφάλεια των ευάλωτων χρηστών του δρόμου και τα συστήματα υποβοήθησης της ασφάλειας, το σύστημα αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης του SHARK αντιδρά αποτελεσματικά σε περιπτώσεις με ποδηλάτες και ικανοποιητικά σε περιπτώσεις με μοτοσικλετιστές, συμβάλλοντας στη βαθμολογία 74% στην κατηγορία «Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου». Τέλος, στην κατηγορία «Safety Assist», συγκέντρωσε βαθμολογία 87%.

Το σύστημα κίνησης Super Hybrid DMO του SHARK περιλαμβάνει δύο ηλεκτροκινητήρες. Έναν στον εμπρός άξονα με ισχύ 231 ίππους και ροπή 310 Nm και έναν στον πίσω, με ισχύ 204 ίππων και ροπή 340 Nm. Η μέγιστη συνδυαστική ισχύς του συστήματος φτάνει τα 436 ίππους με ροπή 650 Nm, επιτρέποντας στο SHARK να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,7 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, η Blade Battery των 32,2 kWh με την τεχνολογία Cell-to-Chassis για πρόσθετη προστασία, συνεργάζεται με τον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα των 1,5 λίτρων, προσφέροντας συνδυασμένη αυτονομία 675 χλμ. με πλήρως φορτισμένη μπαταρία και γεμάτο ρεζερβουάρ.

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