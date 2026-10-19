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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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19.10.2026 10:43

Όλα τα 4Χ4 μικρά SUV της αγοράς – Τιμές

19.10.2026 10:43
suzuki-vitara

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Οι επιλογές για όσους αναζητούν ένα μικρό SUV με τετρακίνηση παραμένουν περιορισμένες, αλλά παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Συγκεντρώνουμε έξι προτάσεις και τις τιμές απόκτησης της φθηνότερης τετρακίνητης έκδοσης καθεμιάς. Οι compact διαστάσεις και η αυξημένη απόσταση από το έδαφος κάνουν τα μικρά SUV ελκυστικά για την καθημερινότητα και τις εξορμήσεις. Όταν στην εξίσωση προστεθεί η τετρακίνηση, οι διαθέσιμες επιλογές λιγοστεύουν.

Ωστόσο, μοντέλα όπως τα Suzuki Vitara, Toyota Yaris Cross, Dacia Duster, Jeep Avenger, Alfa Romeo Junior και Lexus LBX προσφέρουν κίνηση και στους τέσσερις τροχούς, ακολουθώντας διαφορετικές τεχνικές προσεγγίσεις.

Από τη συμβατική τετρακίνηση του Vitara μέχρι τις λύσεις με ανεξάρτητο ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, κάθε πρόταση έχει τον δικό της χαρακτήρα. Οι τιμές που ακολουθούν αφορούν αποκλειστικά τις τετρακίνητες εκδόσεις.

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