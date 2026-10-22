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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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22.10.2026 12:41

Η Ευρώπη κάνει πίσω: Κινητήρες βενζίνης και μετά το 2035

22.10.2026 12:41
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Μια σημαντική ανατροπή διαμορφώνεται στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς οι τρεις μεγάλες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε συμφωνία για χαλάρωση των στόχων εκπομπών CO₂ από το 2035.

Η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για τη συνέχιση των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης και μετά το συγκεκριμένο χρονικό ορόσημο, υπό προϋποθέσεις.

Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε στις 20 Οκτωβρίου, προβλέπει ότι οι κατασκευαστές θα πρέπει να μειώσουν τις μέσες εκπομπές CO₂ των νέων επιβατικών αυτοκινήτων κατά 87,5% σε σχέση με τα επίπεδα του 2021, αντί για το 100% που εξακολουθεί να προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Πρόκειται για μια ουσιαστική αλλαγή κατεύθυνσης, η οποία θα μπορούσε να διατηρήσει στην αγορά βενζινοκίνητα, υβριδικά και plug-in hybrid αυτοκίνητα και μετά το 2035.

Η συμφωνία, ωστόσο, δεν αποτελεί ακόμη οριστική νομοθετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί μέσα από την προβλεπόμενη διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να υπάρξει συμφωνία με τα κράτη-μέλη, πριν τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες.

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