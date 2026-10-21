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21.10.2026 11:06

Ευρύχωρα υβριδικά SUV με τιμή κάτω από 24.000 ευρώ

21.10.2026 11:06
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Χώροι για την οικογένεια, υβριδική τεχνολογία και τουλάχιστον 140 ίπποι, χωρίς ο λογαριασμός να ξεπερνά τις 24.000 ευρώ. Τρία SUV δείχνουν ότι η πρακτικότητα δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από απαγορευτική τιμή, με τα δύο να προσφέρουν και αυτόματο κιβώτιο.

Η αναζήτηση ενός καινούργιου οικογενειακού αυτοκινήτου γίνεται πιο απαιτητική όταν στη λίστα μπαίνουν οι άνετοι χώροι, η οικονομία καυσίμου και μια τιμή που δεν ξεφεύγει. Ειδικά στα SUV, το ζητούμενο είναι να αποκτήσεις κάτι περισσότερο από την ψηλή θέση οδήγησης: μια καμπίνα που εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες και ένα σύστημα κίνησης που ανταποκρίνεται τόσο στην πόλη όσο και στο ταξίδι. 

Τα Citroën C3 Aircross, Opel Frontera και Dacia Bigster προσεγγίζουν αυτή τη συνταγή με διαφορετικό τρόπο. Τα δύο πρώτα συνδυάζουν υβριδικό σύστημα 145 ίππων με αυτόματο κιβώτιο, ενώ το μεγαλύτερο Dacia δίνει έμφαση στους χώρους, προσφέροντας ήπια υβριδική τεχνολογία και 140 ίππους με χειροκίνητη μετάδοση.

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