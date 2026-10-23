Σε lockdown η Δυτική Όχθη μετά τον θάνατο δύο στρατιωτών σε επίθεση με πυροβολισμούς – Μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης διέταξε ο Νετανιάχου

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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε το κλείσιμο της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, αφού δύο Παλαιστίνιοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ την Παρασκευή σε ένα ισραηλινό στρατιωτικό σημείο ελέγχου, σκοτώνοντας δύο στρατιώτες.

Τρεις ακόμη στρατιώτες τραυματίστηκαν ελαφρά στην επίθεση, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

WATCH: Security cameras caught this morning’s shooting attack near Hebron. The attackers had an M-16 and a Handgun. IDF troops killed both gunmen in an exchange of fire. https://t.co/oQnVOaYr06 — Open Source Intel (@Osint613) October 23, 2026

Η επίθεση σημειώθηκε μόλις τέσσερις ημέρες πριν το Ισραήλ διεξαγάγει εκλογές για πρώτη φορά από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, σε μια κρίσιμη δοκιμασία για τον Νετανιάχου, ο οποίος προσπάθησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως σκληροπυρηνικό υποστηρικτή της ασφάλειας.

Οι IDF δήλωσαν ότι επιβάλλουν «πλήρη πολιορκία» στην πόλη της Χεβρώνας μετά την επίθεση και ο Νετανιάχου δήλωσε ότι διέταξε το πλήρες κλείσιμο της Δυτικής Όχθης από την Παρασκευή.

Υπάρχουν πάνω από 900 ισραηλινά στρατιωτικά σημεία ελέγχου, πύλες και φράγματα σε όλη τη Δυτική Όχθη. Και ενώ τα κλεισίματα και οι περιορισμοί γύρω από τα σημεία ελέγχου μεταξύ παλαιστινιακών πόλεων και χωριών είναι συνηθισμένα στην περιοχή, ειδικά κατά τις εβραϊκές γιορτές και σημαντικές εκδηλώσεις, το Ισραήλ δεν διαθέτει τις δυνάμεις για να κλείσει κάθε σημείο ελέγχου και επιβάλλει ένα πλήρες κλείσιμο που θα εμπόδιζε πλήρως την κυκλοφορία των Παλαιστινίων.

Ένα πλήρες κλείσιμο θα εμποδίσει επίσης τους Παλαιστίνιους με ισραηλινές ταυτότητες ή άδειες εργασίας να εισέλθουν στο Ισραήλ, αλλά αυτός ο αριθμός είναι ήδη εξαιρετικά περιορισμένος.

Israel’s Prime Minister has told the army to prepare for the full shutdown of the occupied West Bank after a shooting near Hebron. Israeli forces killed two Palestinians suspected of carrying out a gun attack near a military checkpoint https://t.co/UnIigrkLgS October 23, 2026

Και οι δύο ένοπλοι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν, ανέφερε ο IDF σε ανακοίνωσή του, καθώς οι δυνάμεις συνέχισαν τις έρευνες σε όλη την περιοχή για οποιονδήποτε άλλον που μπορεί να σχετίζεται με την επίθεση.

Βίντεο από το σημείο απεικονίζουν μια ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των Παλαιστινίων ενόπλων και των ισραηλινών δυνάμεων που διήρκεσε τουλάχιστον αρκετά λεπτά με επαναλαμβανόμενες ριπές πυροβολισμών. Σε ένα βίντεο του Reuters, ένας Ισραηλινός ανταποκριτής φωνάζει ότι οι πυροβολισμοί συνεχίζονται εδώ και τουλάχιστον 20 λεπτά και αγωνίζονται να απομακρύνουν τους τραυματίες από το σημείο.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι εντόπισαν ένα όχημα που χρησιμοποίησαν οι ένοπλοι για να πραγματοποιήσουν την επίθεση, το οποίο ήταν γεμάτο με «μεγάλη ποσότητα» πυρομαχικών. «Πρόκειται για μια σοβαρή τρομοκρατική επίθεση», δήλωσε ο Αρχηγός του Επιτελείου των IDF, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, μετά από αξιολόγηση της κατάστασης. «Η ταχεία δράση των μαχητών απέτρεψε μια ακόμη πιο σοβαρή επίθεση και περαιτέρω βλάβη σε πολίτες και δυνάμεις ασφαλείας». Είπε ότι τα πυρομαχικά στο αυτοκίνητο προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν «για την πραγματοποίηση μιας επίθεσης σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα».

«Θα καταδιώξουμε τους τρομοκράτες της Χαμάς και εκείνους που τους έστειλαν, όπου κι αν βρίσκονται και ανά πάσα στιγμή», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

Two Israeli Soldiers Killed and Six Others Injured in a Shooting in Hebron. https://t.co/7ZGjLvSlwm — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) October 23, 2026

Αργότερα την Παρασκευή, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός θα εκκενώσει βίαια την περιοχή και θα «την μεταμορφώσει πλήρως», προσθέτοντας ότι το Ισραήλ θα εφαρμόσει το σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε στα στρατόπεδα προσφύγων της Τζενίν, του Τουλκάρμ, του Νουρ Σαμς και του Αλ-Φάρα στις αρχές του 2025, το οποίο οδήγησε στον εκτοπισμό χιλιάδων Παλαιστινίων και στην εκκένωση ολόκληρων συνοικιών.

«Αυτό ακριβώς θα κάνουμε εδώ, σε μια γειτονιά στη Χεβρώνα από την οποία προήλθαν οι τρομοκράτες. Θα εκκενώσουμε τους κατοίκους, θα πάμε σπίτι με σπίτι, θα απομακρύνουμε τα όπλα που βρέθηκαν εκεί και θα αντιμετωπίσουμε και θα καταστρέψουμε όλες τις τρομοκρατικές υποδομές», είπε.

Η Χαμάς χαιρέτισε την επίθεση σε ανακοίνωσή της, αλλά δεν ανέλαβε την ευθύνη.

«Μαζί με όλο τον λαό του Ισραήλ, προσεύχομαι για την πλήρη και ταχεία ανάρρωση των τραυματιών στην επίθεση», δήλωσε ο κύριος αντίπαλος του Νετανιάχου, πρώην αρχηγός του επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Γκάντι Άιζενκοτ, σε ανακοίνωσή του στο X.

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