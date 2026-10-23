search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.10.2026 17:24
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.10.2026 16:11

Σε lockdown η Δυτική Όχθη μετά τον θάνατο δύο στρατιωτών σε επίθεση με πυροβολισμούς – Μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης διέταξε ο Νετανιάχου

23.10.2026 16:11
hebron

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε το κλείσιμο της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, αφού δύο Παλαιστίνιοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ την Παρασκευή σε ένα ισραηλινό στρατιωτικό σημείο ελέγχου, σκοτώνοντας δύο στρατιώτες.

Τρεις ακόμη στρατιώτες τραυματίστηκαν ελαφρά στην επίθεση, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Η επίθεση σημειώθηκε μόλις τέσσερις ημέρες πριν το Ισραήλ διεξαγάγει εκλογές για πρώτη φορά από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, σε μια κρίσιμη δοκιμασία για τον Νετανιάχου, ο οποίος προσπάθησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως σκληροπυρηνικό υποστηρικτή της ασφάλειας.

Οι IDF δήλωσαν ότι επιβάλλουν «πλήρη πολιορκία» στην πόλη της Χεβρώνας μετά την επίθεση και ο Νετανιάχου δήλωσε ότι διέταξε το πλήρες κλείσιμο της Δυτικής Όχθης από την Παρασκευή.

Υπάρχουν πάνω από 900 ισραηλινά στρατιωτικά σημεία ελέγχου, πύλες και φράγματα σε όλη τη Δυτική Όχθη. Και ενώ τα κλεισίματα και οι περιορισμοί γύρω από τα σημεία ελέγχου μεταξύ παλαιστινιακών πόλεων και χωριών είναι συνηθισμένα στην περιοχή, ειδικά κατά τις εβραϊκές γιορτές και σημαντικές εκδηλώσεις, το Ισραήλ δεν διαθέτει τις δυνάμεις για να κλείσει κάθε σημείο ελέγχου και επιβάλλει ένα πλήρες κλείσιμο που θα εμπόδιζε πλήρως την κυκλοφορία των Παλαιστινίων.

Ένα πλήρες κλείσιμο θα εμποδίσει επίσης τους Παλαιστίνιους με ισραηλινές ταυτότητες ή άδειες εργασίας να εισέλθουν στο Ισραήλ, αλλά αυτός ο αριθμός είναι ήδη εξαιρετικά περιορισμένος.

Και οι δύο ένοπλοι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν, ανέφερε ο IDF σε ανακοίνωσή του, καθώς οι δυνάμεις συνέχισαν τις έρευνες σε όλη την περιοχή για οποιονδήποτε άλλον που μπορεί να σχετίζεται με την επίθεση.

Βίντεο από το σημείο απεικονίζουν μια ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των Παλαιστινίων ενόπλων και των ισραηλινών δυνάμεων που διήρκεσε τουλάχιστον αρκετά λεπτά με επαναλαμβανόμενες ριπές πυροβολισμών. Σε ένα βίντεο του Reuters, ένας Ισραηλινός ανταποκριτής φωνάζει ότι οι πυροβολισμοί συνεχίζονται εδώ και τουλάχιστον 20 λεπτά και αγωνίζονται να απομακρύνουν τους τραυματίες από το σημείο.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι εντόπισαν ένα όχημα που χρησιμοποίησαν οι ένοπλοι για να πραγματοποιήσουν την επίθεση, το οποίο ήταν γεμάτο με «μεγάλη ποσότητα» πυρομαχικών. «Πρόκειται για μια σοβαρή τρομοκρατική επίθεση», δήλωσε ο Αρχηγός του Επιτελείου των IDF, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, μετά από αξιολόγηση της κατάστασης. «Η ταχεία δράση των μαχητών απέτρεψε μια ακόμη πιο σοβαρή επίθεση και περαιτέρω βλάβη σε πολίτες και δυνάμεις ασφαλείας». Είπε ότι τα πυρομαχικά στο αυτοκίνητο προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν «για την πραγματοποίηση μιας επίθεσης σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα».

«Θα καταδιώξουμε τους τρομοκράτες της Χαμάς και εκείνους που τους έστειλαν, όπου κι αν βρίσκονται και ανά πάσα στιγμή», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

Αργότερα την Παρασκευή, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός θα εκκενώσει βίαια την περιοχή και θα «την μεταμορφώσει πλήρως», προσθέτοντας ότι το Ισραήλ θα εφαρμόσει το σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε στα στρατόπεδα προσφύγων της Τζενίν, του Τουλκάρμ, του Νουρ Σαμς και του Αλ-Φάρα στις αρχές του 2025, το οποίο οδήγησε στον εκτοπισμό χιλιάδων Παλαιστινίων και στην εκκένωση ολόκληρων συνοικιών.

«Αυτό ακριβώς θα κάνουμε εδώ, σε μια γειτονιά στη Χεβρώνα από την οποία προήλθαν οι τρομοκράτες. Θα εκκενώσουμε τους κατοίκους, θα πάμε σπίτι με σπίτι, θα απομακρύνουμε τα όπλα που βρέθηκαν εκεί και θα αντιμετωπίσουμε και θα καταστρέψουμε όλες τις τρομοκρατικές υποδομές», είπε.

Η Χαμάς χαιρέτισε την επίθεση σε ανακοίνωσή της, αλλά δεν ανέλαβε την ευθύνη.

«Μαζί με όλο τον λαό του Ισραήλ, προσεύχομαι για την πλήρη και ταχεία ανάρρωση των τραυματιών στην επίθεση», δήλωσε ο κύριος αντίπαλος του Νετανιάχου, πρώην αρχηγός του επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Γκάντι Άιζενκοτ, σε ανακοίνωσή του στο X.

Διαβάστε επίσης:

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε εκκλησία στην Ιορδανία – Τουλάχιστον επτά νεκροί

Αστυνομοκρατία στη Γαλλία: 70.000 αστυνομικούς κατεβάζει το υπουργείο Εσωτερικών υπό τον φόβο για έκτροπα

Ρωσία – Ουκρανία: Απευθείας διαπραγματεύσεις στο Αμπού Ντάμπι τον Νοέμβριο με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, αναφέρει το Κρεμλίνο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
france-shooting
ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο Παρίσι: Η αντιτρομοκρατική αναλαμβάνει την έρευνα, ο δράστης είχε παγιδεύσει το σπίτι του με υγραέριο 

pizza fan kathgoroymenoi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Ποινική δίωξη για κακουργήματα σε βάρος των 23 συλληφθέντων

efagroup egkainia – new
BUSINESS

Το EFAGROUP εγκαινιάζει το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus

AREIOS-PAGOS-1
ΕΛΛΑΔΑ

Πόλεμος στη Δικαιοσύνη μετά την παρέμβαση Φλωρίδη σε εκκρεμή υπόθεση

giannako-aggelo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βγήκαν τα μαχαίρια μεταξύ Γιαννακόπουλου και Αγγελόπουλων για τα στημένα: «Εκθέτει και άλλους το να λέτε ότι δεν είσαστε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xorostasio-34
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το Χοροστάσιο βάζει «λουκέτο» μετά από 31 χρόνια και μαζί του ολοκληρώνεται ένα κεφάλαιο της αθηναϊκής νύχτας

kobi_ruegg
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλέξανε... καλώδια και NAVTEX: Αντίδραση της Τουρκίας για την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση με Σαουδική Αραβία

mitsotakis-tsipras-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετρήσεις Metron Analysis και Pulse: Οι διαφορές από τον Σεπτέμβριο, τι αλλάζει στην κυβέρνηση και στην ισορροπία ΕΛ.Α.Σ. με ΠΑΣΟΚ

tourkoliviko-mnimonio-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα ζητά περισσότερα από όσα δικαιούται»: Νέες αιχμές από τη Λιβύη κατά της Αθήνας, θέλει μεγαλύτερη τουρκική παρουσία στη χώρα

Antlia benzinis_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποια είναι η χώρα που έχει τη φθηνότερη βενζίνη στην Ευρώπη: 0,79 ευρώ το λίτρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.10.2026 17:24
france-shooting
ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο Παρίσι: Η αντιτρομοκρατική αναλαμβάνει την έρευνα, ο δράστης είχε παγιδεύσει το σπίτι του με υγραέριο 

pizza fan kathgoroymenoi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Ποινική δίωξη για κακουργήματα σε βάρος των 23 συλληφθέντων

efagroup egkainia – new
BUSINESS

Το EFAGROUP εγκαινιάζει το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus

1 / 3