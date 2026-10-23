Ρωσία – Ουκρανία: Απευθείας διαπραγματεύσεις στο Αμπού Ντάμπι τον Νοέμβριο με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, αναφέρει το Κρεμλίνο

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Απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, προγραμματίζονται για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.
Η Μόσχα δήλωσε «έτοιμη» να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες, οι οποίες παραμένουν στο σημείο μηδέν, έπειτα από συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ.
Θετική στάση απέναντι στην προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών εξέφρασε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο εντατικοποίησης των διπλωματικών προσπαθειών του Λευκού Οίκου για την επανεκκίνηση του διαλόγου μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Στιβ Γουίτκοφ πραγματοποίησε συνομιλίες την Τρίτη και την Τετάρτη στο Όσλο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες. Στη συνέχεια, μετέβη στην Αγία Πετρούπολη, όπου συναντήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
Μετά την ολοκλήρωση των επαφών, τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία δήλωσαν έτοιμες να επαναλάβουν τις απευθείας διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Παρά την εκφρασμένη ετοιμότητα για επανέναρξη του διαλόγου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν διατύπωσε χθες το βράδυ σαφή επιφύλαξη ως προς τον επιδιωκόμενο στόχο των συνομιλιών.
Ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να αποσκοπούν σε μια «οριστική συμφωνία» και όχι σε «κάποιο είδος βραχείας παύσης των εχθροπραξιών», όπως ζητούν το Κίεβο και οι σύμμαχοί του.
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