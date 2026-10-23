Takeaways by to pontiki AI Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν...

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Χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, απέρριψε για άλλη μια φορά τα σενάρια που κυκλοφορούν στη Δύση και θέλουν τη Ρωσία να σχεδιάζει επίθεση στην Ευρώπη.

Μιλώντας στο ρωσικό δίκτυο Vesti, ο Πούτιν είπε χαρακτηριστικά ότι «μιλούν διαρκώς για την απειλή από τη Ρωσία και προετοιμάζονται για πόλεμο με τη Ρωσία, κάτι που, κατά την άποψή μου, αποτελεί μια μορφή πολιτικής σχιζοφρένειας. Ελπίζω, ωστόσο, ότι και αυτό κάποια στιγμή θα περάσει» σημειώνοντας ότι αν παρατηρήσει κανείς τις πολιτικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη, γίνεται φανερό ότι οι λαοί της Ευρώπης δεν επιθυμούν να πολεμήσουν τη Ρωσία.

«Θέλω να ακουστούμε. Δεν θέλουμε πόλεμο και δεν προετοιμαζόμαστε για κανενός είδους πόλεμο με την Ευρώπη» υποστήριξε ο πρόεδρος της Ρωσίας την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μάλιστα, επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της Ρωσίας να επαναλάβει τις επαφές σχετικά με την Ουκρανία, με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας, και όχι απλώς την παύση των εχθροπραξιών.

Ο Πούτιν αποκάλυψε ότι, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον απεσταλμένο της αμερικανικής κυβέρνησης, συμφώνησε στην επανέναρξη τριμερών επαφών. «Στόχος αυτών των διαπραγματεύσεων θα είναι να συζητηθεί πώς θα διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ρωσίας μετά τη σύναψη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας —μιας τελικής, οριστικής διευθέτησης, όχι απλώς μιας προσωρινής παύσης των εχθροπραξιών. Είμαστε έτοιμοι να επαναλάβουμε αυτές τις επαφές για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ρωσία και η Ουκρανία θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία· ωστόσο, αν το Κίεβο προτιμά μια διαφορετική πορεία, «τότε καλώς – ας είναι διαφορετική». Επανέλαβε, δε, ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί να πολεμήσει με την Ουκρανία. Διερωτήθηκε γιατί, εφόσον το Κίεβο επιμένει στη σύγκρουση, «θα πρέπει όλος ο κόσμος να πληρώνει για αυτή την ουκρανική ηγεσία —πολεμώντας για λογαριασμό της, παρέχοντας όπλα, πυρομαχικά, εξοπλισμό κ.ο.κ.».

Ο Πούτιν σημείωσε ότι θεωρεί αδόκιμο να γίνεται λόγος για «τυχόν εδαφικές απώλειες για την Ουκρανία», ισχυριζόμενος ότι οι κάτοικοι των περιοχών του Ντονμπάς και της Νοβοροσίγια ψήφισαν αρχικά υπέρ της ανεξαρτησίας και, στη συνέχεια, υπέρ της επανένωσης με τη Ρωσία. «Όπως είναι γνωστό, αυτό αποτέλεσε αφορμή —ή πρόσχημα— για ορισμένους από τους επικριτές μας στο εξωτερικό, κυρίως σε ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να εξαπολύσουν μια αντιρωσική εκστρατεία σε όλα τα μέτωπα. Τώρα, φτάνουν μάλιστα στο σημείο να μιλούν διαρκώς για μια “απειλή από τη Ρωσία” και να ξεκινούν προετοιμασίες για πόλεμο με τη Ρωσία —κάτι που, κατά την άποψή μου, συνιστά μια μορφή πολιτικής σχιζοφρένειας», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε ακόμη ότι ο Στιβ Γουίτκοφ, υπογράμμισε τη σημασία της συζήτησης για την αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής ασφάλειας, στο πλαίσιο της διευθέτησης των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. «Ο εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης επεσήμανε ότι, εάν πρόκειται να συζητήσουμε τις μελλοντικές ρυθμίσεις ασφαλείας τόσο για την Ουκρανία όσο και για τη Ρωσία, τότε, φυσικά, οφείλουμε να εξετάσουμε και την αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής ασφάλειας». Ο Πούτιν δήλωσε ότι, σε γενικές γραμμές, συμφωνεί με αυτό.

Ο Ρώσος ηγέτης υποστήριξε ότι η ήττα της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης ή η πρόκληση στρατηγικής ήττας σε βάρος της είναι κάτι το μη ρεαλιστικό. Σημείωσε δε ότι «όσοι επιδίωκαν κάτι τέτοιο επί αιώνες, τελικά θα συμβιβαστούν με την πραγματικότητα και θα αντιληφθούν ότι είναι προτιμότερο να ζουν σε αρμονία με τη Ρωσική Ομοσπονδία».

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