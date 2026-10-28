Ο Σεργκέι Λαβρόφ θα μεταβεί στις ΗΠΑ για τη G20

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Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ, θα μεταβεί στις ΗΠΑ την Παρασκευή και το Σάββατο για να παραστεί στη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών των είκοσι ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη (G20), ανακοίνωσε την Τετάρτη, 28/10, η Μόσχα.

Ο Λαβρόφ «θα ηγηθεί της αποστολής μας στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G20», που θα πραγματοποιηθεί στην Ατλάντα, είπε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου της ρωσικής διπλωματίας, Μαρία Ζαχάροβα.

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