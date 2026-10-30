Επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο του Reuters: «Είσαι αηδιαστικός, φαίνεσαι εντελώς χάλια!» (Video)

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Επίθεση σε δημοσιογράφο του Reuters εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν δέχθηκε ερώτηση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του και την απόφασή του να μην επισκεφθεί το Κάνσας, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Μπροστά στις κάμερες και παρουσία άλλων δημοσιογράφων, ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε έντονα, όταν ρωτήθηκε αν η ακύρωση της επίσκεψης συνδέεται με κάποιο πρόβλημα υγείας.

«Εσύ είσαι άρρωστος! Είσαι αηδιαστικός, φαίνεσαι εντελώς χάλια! Για ποιον δουλεύεις;», είπε στον δημοσιογράφο.

Trump blows up at a reporter



Trump: You are a sick guy! Look at this guy. You’re way out of shape. You are disgusting! Put yourself in shape! You look like hell. pic.twitter.com/LVaca2Hocl — Acyn (@Acyn) October 29, 2026

Μόλις εκείνος απάντησε ότι εργάζεται για το Reuters, ο Τραμπ στράφηκε κατά του ειδησεογραφικού πρακτορείου, δηλώνοντας ότι «το Reuters είναι απαίσιο». Αμέσως μετά συνέχισε τα σχόλια για την εμφάνιση του δημοσιογράφου, λέγοντας: «Δείτε αυτόν τον άνθρωπο, είναι εντελώς αγύμναστος».

Αναφερόμενος στην απόφασή του να μην μεταβεί στο Κάνσας, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει λόγος να μεταβεί εκεί «επειδή τα πάω πολύ καλά. Θα κάνω μια τηλεοπτική προεκλογική εκδήλωση. Αφού έχω κάνει -πόσες;- 28 συγκεντρώσεις; Μου λέει: “Ποιος είναι ο λόγος, κύριε, που δεν θα πάτε στο Κάνσας;” Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος; Δεν νιώθω ότι πρέπει να πάω στο Κάνσας».

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