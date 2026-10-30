search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 00:36
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2026 00:19

Επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο του Reuters: «Είσαι αηδιαστικός, φαίνεσαι εντελώς χάλια!» (Video)

30.10.2026 00:19
trump

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Επίθεση σε δημοσιογράφο του Reuters εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν δέχθηκε ερώτηση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του και την απόφασή του να μην επισκεφθεί το Κάνσας, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Μπροστά στις κάμερες και παρουσία άλλων δημοσιογράφων, ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε έντονα, όταν ρωτήθηκε αν η ακύρωση της επίσκεψης συνδέεται με κάποιο πρόβλημα υγείας.

«Εσύ είσαι άρρωστος! Είσαι αηδιαστικός, φαίνεσαι εντελώς χάλια! Για ποιον δουλεύεις;», είπε στον δημοσιογράφο.

Μόλις εκείνος απάντησε ότι εργάζεται για το Reuters, ο Τραμπ στράφηκε κατά του ειδησεογραφικού πρακτορείου, δηλώνοντας ότι «το Reuters είναι απαίσιο». Αμέσως μετά συνέχισε τα σχόλια για την εμφάνιση του δημοσιογράφου, λέγοντας: «Δείτε αυτόν τον άνθρωπο, είναι εντελώς αγύμναστος».

Αναφερόμενος στην απόφασή του να μην μεταβεί στο Κάνσας, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει λόγος να μεταβεί εκεί «επειδή τα πάω πολύ καλά. Θα κάνω μια τηλεοπτική προεκλογική εκδήλωση. Αφού έχω κάνει -πόσες;- 28 συγκεντρώσεις; Μου λέει: “Ποιος είναι ο λόγος, κύριε, που δεν θα πάτε στο Κάνσας;” Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος; Δεν νιώθω ότι πρέπει να πάω στο Κάνσας».

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Εκλογικό θρίλερ στην Αλάσκα με δύο υποψηφίους που έχουν το ίδιο όνομα – Έρευνα για απόπειρα χειραγώγησης

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Επτά υποψήφιοι διεκδικούν τη θέση του γενικού διευθυντή

Ισπανία: «Έβλεπες βαγόνια να έχουν καεί ολοσχερώς, σαν να είχαν εκραγεί» – Συγκλονίζει η μαρτυρία επιζώντα της σιδηροδρομικής τραγωδίας





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο του Reuters: «Είσαι αηδιαστικός, φαίνεσαι εντελώς χάλια!» (Video)

ertsiges
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα: «Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας» – Μήνυμα για διάλογο και συνεργασία

san siro milan inter
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ίντερ και Μίλαν αποκάλυψαν το νέο τους γήπεδο: Το εντυπωσιακό «Generali Stadium» που θα αντικαταστήσει το Σαν Σίρο (Video)

alaska peltola sullivan
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εκλογικό θρίλερ στην Αλάσκα με δύο υποψηφίους που έχουν το ίδιο όνομα – Έρευνα για απόπειρα χειραγώγησης

world-health-organization
ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Επτά υποψήφιοι διεκδικούν τη θέση του γενικού διευθυντή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftokinito_service_2810_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάνω λίγα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο - Χρειάζεται service κάθε χρόνο;

ZAMPARAS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Μίλτος Ζαμπάρας - Επανέρχεται στη Βουλή ο Βαρεμένος

galaktoboureko_sintagijpg
CUCINA POVERA

Παραδοσιακό γαλακτομπούρεκο με αρωματικό σιρόπι από γλυκό του κουταλιού

matsouka-new
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μαζί με μένα έμαθε και όλη η Ελλάδα ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50χλμ» (Video)

karystianou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καρυστιανού κατέθεσε τελικά μόνη της στεφάνι στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 00:36
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο του Reuters: «Είσαι αηδιαστικός, φαίνεσαι εντελώς χάλια!» (Video)

ertsiges
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα: «Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας» – Μήνυμα για διάλογο και συνεργασία

san siro milan inter
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ίντερ και Μίλαν αποκάλυψαν το νέο τους γήπεδο: Το εντυπωσιακό «Generali Stadium» που θα αντικαταστήσει το Σαν Σίρο (Video)

1 / 3