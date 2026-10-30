search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 02:10
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2026 00:42

Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο

30.10.2026 00:42
kiev_new
Φωτογραφία αρχείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στο Κίεβο με βαλλιστικούς πυραύλους, αργά το βράδυ της Πέμπτης, 29/10, με συνέπεια να σκοτωθεί ένας άνθρωπος, να υποστούν ζημιές κτίρια και να προκληθεί πυρκαγιά, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας ανέφερε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από την επίθεση που ξεκίνησε λίγα λεπτά πριν από τις 23.00, τοπική ώρα.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο είπε ότι από πλήγμα σε αποθήκες προκλήθηκε πυρκαγιά, στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου. Σε μια γειτονική συνοικία, από πτώση συντριμμιών προκλήθηκαν ζημιές σε ένα κτίριο και ξεκίνησε άλλη μια πυρκαγιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο.

Μάρτυρες τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Reuters είπαν ότι άκουσαν εκρήξεις στην πόλη.

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο του Reuters: «Είσαι αηδιαστικός, φαίνεσαι εντελώς χάλια!» (Video)

ΗΠΑ: Εκλογικό θρίλερ στην Αλάσκα με δύο υποψηφίους που έχουν το ίδιο όνομα – Έρευνα για απόπειρα χειραγώγησης

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Επτά υποψήφιοι διεκδικούν τη θέση του γενικού διευθυντή





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kiev_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο του Reuters: «Είσαι αηδιαστικός, φαίνεσαι εντελώς χάλια!» (Video)

ertsiges
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα: «Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας» – Μήνυμα για διάλογο και συνεργασία

san siro milan inter
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ίντερ και Μίλαν αποκάλυψαν το νέο τους γήπεδο: Το εντυπωσιακό «Generali Stadium» που θα αντικαταστήσει το Σαν Σίρο (Video)

alaska peltola sullivan
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εκλογικό θρίλερ στην Αλάσκα με δύο υποψηφίους που έχουν το ίδιο όνομα – Έρευνα για απόπειρα χειραγώγησης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftokinito_service_2810_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάνω λίγα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο - Χρειάζεται service κάθε χρόνο;

ZAMPARAS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Μίλτος Ζαμπάρας - Επανέρχεται στη Βουλή ο Βαρεμένος

galaktoboureko_sintagijpg
CUCINA POVERA

Παραδοσιακό γαλακτομπούρεκο με αρωματικό σιρόπι από γλυκό του κουταλιού

matsouka-new
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μαζί με μένα έμαθε και όλη η Ελλάδα ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50χλμ» (Video)

karystianou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καρυστιανού κατέθεσε τελικά μόνη της στεφάνι στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 00:53
kiev_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο του Reuters: «Είσαι αηδιαστικός, φαίνεσαι εντελώς χάλια!» (Video)

ertsiges
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα: «Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας» – Μήνυμα για διάλογο και συνεργασία

1 / 3