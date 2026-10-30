Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο

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Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στο Κίεβο με βαλλιστικούς πυραύλους, αργά το βράδυ της Πέμπτης, 29/10, με συνέπεια να σκοτωθεί ένας άνθρωπος, να υποστούν ζημιές κτίρια και να προκληθεί πυρκαγιά, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας ανέφερε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από την επίθεση που ξεκίνησε λίγα λεπτά πριν από τις 23.00, τοπική ώρα.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο είπε ότι από πλήγμα σε αποθήκες προκλήθηκε πυρκαγιά, στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου. Σε μια γειτονική συνοικία, από πτώση συντριμμιών προκλήθηκαν ζημιές σε ένα κτίριο και ξεκίνησε άλλη μια πυρκαγιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο.

Μάρτυρες τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Reuters είπαν ότι άκουσαν εκρήξεις στην πόλη.

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