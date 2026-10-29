ΗΠΑ: Εκλογικό θρίλερ στην Αλάσκα με δύο υποψηφίους που έχουν το ίδιο όνομα – Έρευνα για απόπειρα χειραγώγησης

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Σε μείζονα πολιτική και δικαστική αντιπαράθεση εξελίσσεται η υπόθεση με τους δύο υποψηφίους που έχουν σχεδόν το ίδιο ονοματεπώνυμο στις εκλογές για τη Γερουσία στην Αλάσκα, με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης να διευρύνει την ποινική έρευνα για ενδεχόμενη απόπειρα παραπλάνησης των ψηφοφόρων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελίες ότι συνεργάτες της Δημοκρατικής υποψήφιας Μαίρης Πελτόλα επιχείρησαν να ενθαρρύνουν την υποψηφιότητα ενός δεύτερου Νταν Σάλιβαν, προκειμένου να αποσπάσει ψήφους από τον εν ενεργεία Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή με το ίδιο όνομα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει την παρέμβαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ παράλληλη έρευνα διέταξε ο κυβερνήτης της Αλάσκας.

Νέες κλητεύσεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εντείνει τις έρευνές του για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν Τζούνιορ αποφάσισε να διεκδικήσει έδρα στη Γερουσία, απέναντι στον εν ενεργεία Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν και τη Δημοκρατική αντίπαλό του, Μαίρη Πελτόλα.

Η κλιμάκωση της έρευνας συνοδεύεται από νέες κλητεύσεις ενώπιον ομοσπονδιακού σώματος ενόρκων, καθώς και εντολές διατήρησης εγγράφων και ηλεκτρονικών αρχείων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία.

Οι αρχικές πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερες από 40 κλητεύσεις, με την έρευνα να επεκτείνεται σε πρόσωπα που συνδέονται με τις προεκλογικές εκστρατείες. Ωστόσο, το Associated Press επισημαίνει ότι ο ακριβής αριθμός των νέων κλητεύσεων και οι αποδέκτες τους δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Τέσσερις πηγές με γνώση της υπόθεσης ανέφεραν στο NBC News ότι οι ομοσπονδιακές αρχές προχωρούν σε διεύρυνση της ποινικής έρευνας μετά τις αποκαλύψεις των «New York Times».

Ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης και ακόμη μία πηγή ανέφεραν ότι οι ερευνητές σχεδιάζουν πρόσθετες κλητεύσεις και εντολές διαφύλαξης στοιχείων.

Οι αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο ηλεκτρονικής απάτης ή συνωμοσίας με σκοπό τη στέρηση του δικαιώματος των ψηφοφόρων της Αλάσκας σε ελεύθερη και δίκαιη εκλογική διαδικασία, κάτι που θα μπορούσε να συνιστά παραβίαση των πολιτικών δικαιωμάτων τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι ερευνητές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για στοιχεία από το προεκλογικό επιτελείο της Πελτόλα, καθώς και για νυν και πρώην συνεργάτες της που ενδεχομένως είχαν λάβει οδηγίες να αναζητήσουν άλλους κατοίκους της Αλάσκας με το όνομα Νταν Σάλιβαν, ώστε να τους προτείνουν να θέσουν υποψηφιότητα.

Τι αποκάλυψαν οι «New York Times»

Η υπόθεση πήρε νέες διαστάσεις μετά το δημοσίευμα των «New York Times» την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το οποίο στελέχη της εκστρατείας της Μαίρης Πελτόλα και πρόσωπα που συνδέονται με τους Δημοκρατικούς φέρονται να αναζήτησαν υποψηφίους με το ίδιο όνομα με τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή.

Σκοπός της φερόμενης μεθόδευσης ήταν να προκληθεί σύγχυση στους ψηφοφόρους και να περιοριστεί η εκλογική δύναμη του εν ενεργεία γερουσιαστή.

Η εφημερίδα επικαλέστηκε συνεντεύξεις με 12 πρόσωπα που είτε συμμετείχαν στον σχεδιασμό είτε είχαν ενημερωθεί σχετικά είτε είχαν προσεγγιστεί ως πιθανοί υποψήφιοι.

Το ρεπορτάζ βασίστηκε επίσης σε δεκάδες γραπτά μηνύματα που αντάλλαξαν πρόσωπα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σημαντικό μέρος των πληροφοριών προήλθε από την Ελίσα Ρίος, πρώην διευθύντρια της προεκλογικής εκστρατείας της Πελτόλα, η οποία απομακρύνθηκε από τη θέση της τον Αύγουστο.

Η Ρίος επικοινώνησε στη συνέχεια με την εφημερίδα και ανακάλεσε όλες τις δηλώσεις της σχετικά με την εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία της Αλάσκας το 2026.

Κατά τους «New York Times», η πρώην συνεργάτιδα της Πελτόλα σχεδίαζε επίσης να καταθέσει αγωγή για παράνομη απόλυση, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε αυτή την ενέργεια.

Ποιος είναι ο δεύτερος Νταν Σάλιβαν

Ο υποψήφιος που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης είναι ο Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν Τζούνιορ, συνταξιούχος εκπαιδευτικός από τη μικρή αλιευτική κοινότητα Πίτερσμπεργκ της Αλάσκας.

Η παρουσία του στο ψηφοδέλτιο προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς το όνομά του μοιάζει ιδιαίτερα με εκείνο του εν ενεργεία γερουσιαστή.

Οι ψηφοφόροι θα δουν τον γερουσιαστή ως «Νταν Σ. Σάλιβαν», με την ένδειξη ότι είναι εγγεγραμμένος Ρεπουμπλικανός και ήδη κατέχει την έδρα, ενώ ο δεύτερος υποψήφιος θα εμφανίζεται ως «Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν Τζούνιορ», χωρίς κομματική ένδειξη.

Αρχικά, αρμόδιος εκλογικός αξιωματούχος της Αλάσκας είχε κρίνει ότι ο δεύτερος Σάλιβαν δεν έπρεπε να συμμετάσχει στις προκριματικές εκλογές, εκτιμώντας ότι η υποψηφιότητά του αποσκοπούσε στην παραπλάνηση των ψηφοφόρων.

Ωστόσο, η υπόθεση έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αλάσκας, το οποίο αποφάσισε ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εκλογές.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί επανειλημμένα ότι κατέβηκε στις εκλογές κατόπιν συνεννόησης με τους Δημοκρατικούς, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με την εκστρατεία της Πελτόλα.

Παρέμβαση του κυβερνήτη της Αλάσκας

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Αλάσκας, Μάικ Ντάνλιβι, ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για τη διεξαγωγή ξεχωριστής έρευνας σε πολιτειακό επίπεδο.

Η έρευνα ανατέθηκε στο υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Πολιτείας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι καταγγελλόμενες ενέργειες παραβιάζουν τη νομοθεσία και εάν δικαιολογείται η άσκηση ποινικών διώξεων ή η λήψη αστικών μέτρων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ντάνλιβι έκανε λόγο για «ανησυχητικά νέα στοιχεία», τονίζοντας ότι όποιος ή όποιος οργανισμός διαπιστωθεί ότι παραβίασε τον νόμο πρέπει να λογοδοτήσει.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι η περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης θα εξαρτηθεί από τα αποδεικτικά στοιχεία που θα συγκεντρωθούν.

Ο αναπληρωτής επίτροπος Δημόσιας Ασφάλειας της Αλάσκας, Όστιν ΜακΝτάνιελ, επιβεβαίωσε ότι η αρμόδια υπηρεσία ερευνών της Πολιτείας ξεκίνησε τη διαδικασία κατόπιν εντολής του κυβερνήτη.

Όπως ανέφερε, οι αστυνομικές αρχές δεσμεύονται για την αμερόληπτη εφαρμογή της ποινικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που προστατεύουν την ακεραιότητα των εκλογών.

Πρόσθεσε ότι θα υπάρξει στενή συνεργασία με τις νομικές υπηρεσίες της Αλάσκας, ώστε να εξεταστούν πλήρως τα πραγματικά περιστατικά και να αναζητηθούν ευθύνες όπου διαπιστωθούν παραβάσεις.

Ο Τραμπ θέτει ζήτημα ακόμη και για την εκλογή της Πελτόλα

Η αντιπαράθεση έχει προκαλέσει και την προσωπική παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε την ποινική δίωξη της Δημοκρατικής υποψήφιας και συνεργατών της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Πελτόλα θα πρέπει να υποστεί τις προβλεπόμενες νομικές και πολιτικές συνέπειες, ενώ αμφισβήτησε ακόμη και το κατά πόσο θα έπρεπε να της επιτρέπεται να συμμετέχει στην εκλογική αναμέτρηση.

Ερωτηθείς την Πέμπτη εάν οι Ρεπουμπλικανοί θα έπρεπε να αρνηθούν να επιτρέψουν στην Πελτόλα να καταλάβει την έδρα της στη Γερουσία, σε περίπτωση εκλογικής νίκης, απάντησε ότι «θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί».

Πρόσθεσε ότι είναι «δύσκολο να πιστέψει κανείς πως θα μπορούσε έστω και να της επιτραπεί να είναι υποψήφια».

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς τάχθηκε επίσης υπέρ της διερεύνησης πιθανής εκλογικής απάτης, χωρίς να υιοθετήσει στον ίδιο βαθμό την απαίτηση Τραμπ για άμεσες ποινικές διώξεις.

Παράλληλα, οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής των Αντιπροσώπων ξεκίνησαν δική τους έρευνα, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας, Τζέιμς Κόμερ, να ζητά καταθέσεις από την Ελίσα Ρίος και το στέλεχος των Δημοκρατικών Τζέριντ Κουρτς, ο οποίος φέρεται να είχε εμπλοκή στην προσπάθεια προσέλκυσης του δεύτερου Σάλιβαν.

Οι καταθέσεις ζητήθηκαν για τις 5 και 6 Νοεμβρίου, αντίστοιχα, με την Επιτροπή να προειδοποιεί ότι θα μπορούσε να προχωρήσει σε υποχρεωτικές κλητεύσεις εάν δεν υπάρξει οικειοθελής συνεργασία.

Η απάντηση των Δημοκρατικών

Η προεκλογική εκστρατεία της Μαίρης Πελτόλα αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στη στρατολόγηση του δεύτερου Σάλιβαν.

Εκπρόσωπός της έχει υποστηρίξει ότι το επιτελείο δεν έχει καμία σχέση με την υποψηφιότητα κανενός από τους δύο Σάλιβαν, ενώ η ίδια η Πελτόλα χαρακτήρισε την υπόθεση προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τα ουσιαστικά ζητήματα της εκλογικής αναμέτρησης.

Σε δημόσια τοποθέτησή της υποστήριξε ότι πρόκειται για μια ακόμη απόπειρα να μετατοπιστεί η συζήτηση από τις πολιτικές θέσεις των υποψηφίων.

Από την πλευρά της, η Επιτροπή Προεκλογικής Εκστρατείας των Δημοκρατικών για τη Γερουσία (DSCC) διέψευσε ότι είχε οποιαδήποτε συμμετοχή στην υποψηφιότητα του Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν.

«Η DSCC δεν έχει καμία σχέση με τον Νταν Τζ. Σάλιβαν», ανέφερε εκπρόσωπός της, προσθέτοντας ότι οι Ρεπουμπλικανοί έχουν και οι ίδιοι μακρά ιστορία υποστήριξης υποψηφίων με σκοπό να ενισχύσουν τις δικές τους εκλογικές επιδόσεις.

Οι Δημοκρατικοί απορρίπτουν τις κατηγορίες, την ώρα που οι Ρεπουμπλικανοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται για οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης της εκλογικής διαδικασίας.

Δικαστική προσφυγή για την επικύρωση των αποτελεσμάτων

Η ομοσπονδιακή έρευνα δεν αποτελεί τη μοναδική νομική εξέλιξη στην υπόθεση.

Ήδη από τον Αύγουστο, σώμα ενόρκων είχε εκδώσει κλητεύσεις για πληροφορίες από μάρτυρες που συνδέονται με την εκστρατεία του δεύτερου Σάλιβαν, στο πλαίσιο ερευνών από πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς εισαγγελείς.

Παράλληλα, το υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα αγωγή με την οποία επιδιώκει να εμποδίσει την επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εάν ο εν ενεργεία Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής ηττηθεί.

Ειδικότερα, η προσφυγή συνδέεται με το ενδεχόμενο ο Σάλιβαν να χάσει με διαφορά μικρότερη από τον αριθμό των ψήφων που θα συγκεντρώσει ο συνονόματος αντίπαλός του.

Η νομική αυτή πρωτοβουλία δημιουργεί ένα πρόσθετο πεδίο αντιπαράθεσης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου 2026, καθώς η αναμέτρηση στην Αλάσκα συγκαταλέγεται σε εκείνες που ενδέχεται να επηρεάσουν τον έλεγχο της αμερικανικής Γερουσίας.

Πάντως, νομικοί επισημαίνουν ότι η υποστήριξη μιας υποψηφιότητας από πολιτικούς αντιπάλους δεν συνιστά αυτομάτως παράνομη πράξη. Επιπλέον, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αλάσκας που επέτρεψε τη συμμετοχή του δεύτερου Σάλιβαν δημιουργεί πρόσθετα νομικά ζητήματα ως προς μια πιθανή αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος.

Στο μικροσκόπιο και οι εκλογικοί κατάλογοι της Καλιφόρνιας

Την ίδια περίοδο, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ανοίξει και δεύτερο μέτωπο σχετικά με την ακεραιότητα των εκλογικών καταλόγων, αυτή τη φορά στην Καλιφόρνια.

Στις 15 Οκτωβρίου, το υπουργείο Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, κατέθεσε αγωγή κατά της Πολιτείας, υποστηρίζοντας ότι στους εκλογικούς καταλόγους περιλαμβάνονται περισσότερα από 20.000 άτομα που ενδέχεται να μην έχουν αμερικανική υπηκοότητα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ομοσπονδιακών αρχών, η εκτίμηση προέκυψε από ανάλυση διαθέσιμων στοιχείων εγγραφής ψηφοφόρων, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων συμμετοχής μη πολιτών στην εκλογική διαδικασία.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι η συμμετοχή μη Αμερικανών πολιτών σε ομοσπονδιακές εκλογές απαγορεύεται από τον νόμο.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί για τους εκλογικούς καταλόγους της Καλιφόρνιας δεν ισοδυναμούν με δικαστικά αποδεδειγμένη εκλογική απάτη, ενώ η συγκεκριμένη προσφυγή είναι διακριτή από την ποινική έρευνα για την Αλάσκα.

Οι δύο υποθέσεις αναδεικνύουν την ένταση της πολιτικής και δικαστικής αντιπαράθεσης γύρω από τη διεξαγωγή των αμερικανικών εκλογών, λίγες ημέρες πριν από την προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες.

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