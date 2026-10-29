Αδειάζουν τον Μπολσονάρου ακόμη και οι σύμμαχοί του – Όλα τα κόμματα αναγνωρίζουν τον Λούλα ως τον νόμιμα εκλεγμένο ηγέτη

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Η απόφαση του Βραζιλιάνου γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου να αυτοανακηρυχθεί ο νόμιμος «ηγέτης» της χώρας δεν έχει καταφέρει να συγκεντρώσει υποστήριξη από βασικά πρόσωπα του πολιτικού του στρατοπέδου, αφήνοντας τον δεξιό νομοθέτη ολοένα και πιο απομονωμένο στην πολιτική σκηνή της Βραζιλίας.

Ο Μπολσονάρου έκανε τον ισχυρισμό σε επιστολή που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την άφιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες την Τετάρτη, έχοντας εγκαταλείψει τη Βραζιλία μετά την ήττα του από τον αριστερό πρόεδρο Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα με περισσότερες από 4 εκατομμύρια ψήφους στον επαναληπτικό γύρο των εκλογών της Κυριακής.

Ο Μπολσονάρου επικαλέστηκε το γεγονός ότι ένας δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου που διορίστηκε από τον Λούλα παρέτεινε την ψηφοφορία κατά δύο ώρες λόγω των ισχυρισμών της προεκλογικής εκστρατείας του Λούλα για καταστολή των ψηφοφόρων σε πολιτείες με αριστερές τάσεις στη βορειοανατολική περιοχή, αν και η προεκλογική εκστρατεία του Μπολσονάρου είχε επίσης ζητήσει παράταση της ψηφοφορίας λόγω βροχής σε συντηρητικές νότιες πολιτείες.

Ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα εκλογικού πραξικοπήματος, αλλά δεν παρείχε στοιχεία για εκλογική απάτη.

Η νίκη του Λούλα έχει αναγνωριστεί από την εκλογική αρχή της Βραζιλίας, από παγκόσμιους ηγέτες, διεθνείς παρατηρητές και το ίδιο το κόμμα του Μπολσονάρου.

«Δεν μου άρεσε», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ο επικεφαλής του Φιλελεύθερου Κόμματος του γερουσιαστή, Βαλντεμάρ Κόστα Νέτο, όταν ρωτήθηκε για την επιστολή.

«Ο Φλάβιο πέρασε μια δύσκολη κατάσταση — το καταλαβαίνουμε αυτό — αλλά δεν την εγκρίνουμε. Θέλουμε να προχωρήσει η χώρα μπροστά», είπε αργότερα.

Ο κυβερνήτης του Σάο Πάολο, Ταρτσίσιο ντε Φρέιτας, ένας εξέχων σύμμαχος του Μπολσονάρου που έκανε έντονη εκστρατεία για τον νομοθέτη, δήλωσε στην εφημερίδα Estadao ότι τα αποτελέσματα των εκλογών της Βραζιλίας πρέπει να γίνουν σεβαστά και ότι ήταν καιρός να προχωρήσουμε μπροστά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του είχε επιτρέψει στον Μπολσονάρου να εισέλθει στη χώρα, αρνήθηκε να σχολιάσει την Πέμπτη όταν ρωτήθηκε ποιον θεωρούσε τον νόμιμο νικητή.

«Παρακολούθησα τις εκλογές. Δεν πήρα θέση. Το άφησα να είναι έτσι. Μου ζητήθηκε να μην πάρω θέση από τον πρόεδρο, τον νυν πρόεδρο», είπε.

Τα κόμματα αναγνωρίζουν τη νίκη Λούλα

Ο Αέτσιο Νέβες, επικεφαλής του κεντροδεξιού Βραζιλιάνικου Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και σφοδρός επικριτής του Εργατικού Κόμματος του Λούλα, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Μπολσονάρου ως «ακατανόητη» σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι η πολιτική της αντιπολίτευσης πρέπει να διεξάγεται εντός της χώρας.

Το κεντροδεξιό κόμμα Uniao Brasil, το οποίο υποστήριξε τον Μπολσονάρου στον δεύτερο γύρο, δήλωσε ότι είναι απαραίτητο οι θεσμοί «να παραμείνουν σπουδαιότεροι από οποιοδήποτε άτομο». Οι εκλογές διεξήχθησαν με ακεραιότητα και τα αποτελέσματά τους πρέπει να γίνουν σεβαστά, πρόσθεσε.

Το κεντρώο κόμμα Βραζιλιάνικο Δημοκρατικό Κίνημα (MDB), το οποίο υποστήριξε επίσης τον Μπολσονάρου στον επαναληπτικό γύρο, υιοθέτησε παρόμοιο τόνο.

«Το MDB επιβεβαιώνει την πλήρη εμπιστοσύνη του στο βραζιλιάνικο εκλογικό σύστημα και, ως εκ τούτου, στη νομιμότητα του αποτελέσματος των εκλογών της περασμένης Κυριακής», ανέφερε.

«Ο Φλάβιο ξεσπάει»

Στην επιστολή του, ο Μπολσονάρου δεσμεύτηκε να ηγηθεί της αντιπολίτευσης από το εξωτερικό και να «αναλάβει τα ρίσκα» που οι τοπικοί πολιτικοί δεν μπορούσαν, προσθέτοντας ότι θα υποστήριζε μια πιθανή υποψηφιότητα του γερουσιαστή Ροζέριο Μαρίνιο για την προεδρία της Γερουσίας το 2027.

Ο Μαρίνιο, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας του Μπολσονάρου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Φλάβιο παραμένει «ηγέτης» και «η πιο εξέχουσα προσωπικότητα της δεξιάς» στη Βραζιλία, δεδομένης της υποστήριξης που έλαβε από σχεδόν 60 εκατομμύρια ψηφοφόρους.

Αλλά ο Μαρίνιο απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς για εκλογική νοθεία.

«Το Φιλελεύθερο Κόμμα δεν μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο, ούτε εγώ μπορώ να το ισχυριστώ, επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία που να το υποστηρίζουν», είπε. «Ο Φλάβιο ξεσπάει σε απάντηση στα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου των εκλογών, τα οποία ήταν απροσδόκητα για όλους μας».

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