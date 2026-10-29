Υπόθεση Βασίλη Μάγγου: Ενοχή όλων των αστυνομικών για βασανιστήρια προτείνει ο εισαγγελέας

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Την ενοχή όλων των κατηγορουμένων αστυνομικών για το αδίκημα των βασανιστηρίων πρότεινε ο εισαγγελέας στην υπόθεση θανάτου του Βασίλη Μάγγου.

Την εισαγγελική πρόταση γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο πατέρας του, Γιάννης Μάγγος. Παράλληλα, ο εισαγγελέας εισηγήθηκε την ενοχή όλων των κατηγορουμένων για παράνομη έκθεση.

Επίσης, σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, οι έξι αστυνομικοί που βρίσκονταν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου θα πρέπει να κριθούν ένοχοι και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Αντίθετα, για τους δύο κατηγορουμένους που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο, ο εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή τους από τη συγκεκριμένη κατηγορία.

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