Γιάννης Μάγγος: «Δεν μισώ τους αστυνομικούς που σκότωσαν το παιδί μου αλλά είναι εγκληματίες»

Στο ΝΕΟ 103,3 μίλησε αποκλειστικά ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου, Γιάννης Μάγγος, αναφερόμενος στον δικαστικό αγώνα που δίνει τα τελευταία χρόνια για τη «δικαίωση της μνήμης του παιδιού του», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει.

Η εκδίκαση της υπόθεσης με κατηγορούμενους έξι αστυνομικούς για βασανιστήρια κατά συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, έκθεση κατά συναυτουργία και παράνομη κατακράτηση κατά συναυτουργία, με θύμα τον Βασίλη Μάγγο, αναμένεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας.

«Αναβλήθηκε για πέμπτη φορά η δίκη. Αυτό δεν αποτελεί εμπαιγμό μόνο για εμάς, αλλά και για τη Δικαιοσύνη και το ίδιο το δικαστήριο, το οποίο την προηγούμενη φορά έλεγε ότι η δίκη πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσει, κάτι που αποδέχονταν και οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Δεν έχουμε κανένα άγχος. Είμαστε εδώ και θα είμαστε για πάντα εδώ, γιατί ό,τι και να κάνουν, κάποια στιγμή θα βρεθούν στο εδώλιο. Εκεί θα βγουν όλα τα ντοκουμέντα και τότε θα τα δούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ευαίσθητες πτυχές της ζωής του Βασίλη Μάγγου και στο πόσο δεμένος ήταν μαζί του.

«Μου λείπουν οι συζητήσεις μας για όλα τα θέματα. Ο Βασίλης ήταν ευαισθητοποιημένος και αγωνιστής. Πάλευε για την αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη στην κοινωνία και ήταν ενεργός σε όλους τους κοινωνικούς αγώνες», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το αν μισεί τους αστυνομικούς, απάντησε με ειλικρίνεια: «Δεν τους μισώ, αλλά δεν τους χωνεύω. Σκότωσαν το παιδί μου».

