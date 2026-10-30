«Μηδενική ανοχή»: Το νέο αφήγημα της κυβέρνησης για τα φαινόμενα διαφθοράς – «Έχουμε κάνει πολλά και σημαντικά»

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Basketgate, Pizza Fan, Χωριάτικο: καθώς η τριάδα των υποθέσεων διαφθοράς και φοροδιαφυγής έχει πάρει για τα καλά το δρόμο της δικαιοσύνης – με έρευνες, απολογίες, προφυλακίσεις και πολλές «ουρές»… – η κυβέρνηση συνεχίζει να «σπρώχνει» το αφήγημα «νομιμότητα παντού», προφανώς επενδύοντας σε τρεις «τρανταχτές» υποθέσεις για να δείξει ότι δεν… κωλώνει να χτυπήσει τέτοιου είδους φαινόμενα.

Μάλιστα, ο Παύλος Μαρινάκης, στο χθεσινό του briefing από τη Θεσσαλονίκη, φρόντισε να υπενθυμίσει – λεπτομερειακά – τι έχει κάνει η κυβέρνηση στην κατεύθυνση αυτή: «Είμαστε η κυβέρνηση που αναβάθμισε την ΑΑΔΕ, η οποία έχει κάνει δεκάδες χιλιάδες ελέγχους. […] Συστήσαμε τη ΔΑΟΕ, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχει μέχρι σήμερα εξαρθρώσει 259 μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που κατηγορούνται. Γιατί έγινε αυτό το ελληνικό FBI που κάποιοι είχαν ειρωνευτεί από την αντιπολίτευση; Γιατί κάποιες υποθέσεις, για να εξαρθρωθούν, χρειάζεται πολύ πιο εξειδικευμένη δουλειά. Εξειδικευμένα στελέχη, συνολική έρευνα, προσαρμόσαμε τη νομοθεσία, ούτως ώστε να μπορούν να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι χωρίς τις αντίστοιχες οχλήσεις», είπε.

Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε αιχμές και για την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, λέγοντας ότι «επαναφέραμε πολλές ποινές που η προηγούμενη Κυβέρνηση από εμάς τις είχε ρίξει στα “μαλακά”. Όλα τα κακουργήματα που ήταν μέχρι 20 χρόνια, ο Ποινικός Κώδικας του κ. Τσίπρα τα πήγε μέχρι 15 χρόνια. Το ξαναπήγαμε πίσω. Και βάλαμε και σε πολλά άλλα αδικήματα αποκλειστική ποινή τα ισόβια. […] Άρα, θεωρώ ότι έχουμε κάνει πολλά και σημαντικά».

Υπογράμμισε, δε, ότι «το “Νομιμότητα παντού” ήταν, όπως ήταν και η υγεία, ένα από τα βασικά συνθήματα, μηνύματα, από τις βασικές δεσμεύσεις του πρωθυπουργού το 2023. Και θεωρώ ότι γίνεται πράξη μέρα με τη μέρα. Δεν πατάς το κουμπί και σταματά η εγκληματικότητα. Πουθενά στον κόσμο δεν έχει γίνει αυτό. Αποτελέσματα, όμως, υπάρχουν και όλα αυτά πρέπει να πιστώνονται στην κυβέρνηση και όχι να χρεώνονται. Και πρωτίστως στις Αρχές που τα διαλευκάνουν».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μόνο μερικές ώρες μετά την πολύκροτη συνέντευξη της Λάουρα Κοβέσι, της απερχόμενης Ευρωπαίας Εισαγγελέα, στο Politico, απ’ όπου εκτόξευσε «μύδρους» κατά της Ελλάδας, λέγοντας ότι «η πιο κραυγαλέα απόπειρα εκφοβισμού της Εισαγγελίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σ.σ. EPPO) σημειώθηκε στην Ελλάδα, όπου αντιμετωπίσαμε αυτό το ζήτημα σχετικά με την ανανέωση των εντεταλμένων ευρωπαϊκών εισαγγελέων».

Ειδικά, δε, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η Ρουμάνα δικαστικός σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «μόλις ολοκληρώσαμε κάποιες διώξεις. Οι υποθέσεις βρίσκονται στο δικαστήριο. Όμως, όλη αυτή η φασαρία δημιουργήθηκε για να κατηγορηθεί η EPPO ότι κάνουμε πολιτική, αντί να συζητήσουμε τι συνέβη στην πραγματικότητα. Υπάρχουν πολιτικοί που θέλουν να συγκαλύψουν τη συζήτηση, προσπαθώντας να υπονομεύσουν την αξιοπιστία της EPPO. Έρχονται και δημιουργούν καπνό. “Ω, θα έχουμε εκλογές. Κοιτάξτε τι κάνει η EPPO”».

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η ρητορική περί νομιμότητας παντού της «δίνει πόντους» σε μια περίοδο κατά την οποία καλείται να απαντήσει σε κρίσιμα ζητήματα, με «κορωνίδα» την ακρίβεια, το κόστος ζωής και το «ράλι» στις τιμές των καυσίμων. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν ορισμένοι «γαλάζιοι»… σκεπτικιστές, τα ζητήματα της διαφθοράς μπορεί να κρύβουν και… δυσάρεστες εκπλήξεις, όπως, π.χ. να βρεθούν μπλεγμένα σε τέτοιες υποθέσεις και άτομα που σχετίζονται με τη ΝΔ, ενώ ο βασικότερος κίνδυνος είναι ο όλος θόρυβος να μην καταλήξει σε σημαντικές δικαστικές αποφάσεις.

Εν πάση περιπτώσει, πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι Μαξίμου και Πειραιώς θα «αρμέξουν» όσο περισσότερο μπορούν αυτές τις υποθέσεις – και όποιες άλλες «σκάσουν» στο μέλλον – για να δείξουν ότι και η νομιμότητα και η πάταξη της διαφθοράς εντάσσεται στη λογική του «το είπαμε, το κάναμε», ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία η ΝΔ αναζητά… μονάδες στις δημοσκοπήσεις για να μπορέσει να πιάσει το πολυπόθητο 30% που θα της δώσει τα εχέγγυα για μια σίγουρη νίκη στις εκλογές και – γιατί όχι; – και την αυτοδυναμία σε δεύτερη φάση.

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