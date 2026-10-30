Στη ΓΑΔΑ ο Αντώνης Ρέμος, κατέθεσε μήνυση για συκοφαντικά δημοσιεύματα

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Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) βρέθηκε νωρίτερα την Παρασκευή ο Αντώνης Ρέμος.
Ο τραγουδιστής κατευθύνθηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για να καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση για δημοσιεύματα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του, ο Αντώνης Ρέμος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για τη διαχείριση συγκεκριμένων ανώνυμων blogs που τον δυσφημούν.
«Πράγματι σήμερα ο Αντώνης Ρέμος επισκέφτηκε τον επικεφαλής του ηλεκτρονικού εγκλήματος στη ΓΑΔΑ, προκειμένου να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου χειριστού ανωνύμων blogs, που τον δυσφημούν. Ο Αντώνης Ρέμος σέβεται τον θεσμικό ρόλο όλων των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, μικρών και μεγάλων, αλλά υπάρχει και μια κόκκινη γραμμή και αυτή είναι η συκοφαντική δυσφήμιση».
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