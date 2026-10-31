Υπόθεση Βασίλη Μάγγου: Ένοχοι όλοι οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί πλην ενός

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Ένοχοι οι πέντε από τους έξι κατηγορούμενους για τα βασανιστήρια στον Βασίλη Μάγγο.

Την ενοχή όλων των κατηγορούμενων αστυνομικών πλην ενός αποφάσισε το Σάββατο το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας, στη δίκη για την υπόθεση κακοποίησης του Βασίλη Μάγγου.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία και αφορά όλες τις πράξεις που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο. Την ενοχή των κατηγορουμένων είχε προτείνει και η εισαγγελέας την Παρασκευή.

Ο ξυλοδαρμός και οι καταγγελίες για κακοποίηση

Η υπόθεση αφορά τον ξυλοδαρμό του 26χρονου Βασίλη Μάγγου από αστυνομικούς στις 14 Ιουνίου 2020, έξω από τα δικαστήρια του Βόλου, στη διάρκεια κινητοποίησης αλληλεγγύης σε συλληφθέντες διαδηλωτές.

Ο ίδιος είχε καταγγείλει ότι η κακοποίησή του συνεχίστηκε τόσο μέσα στο περιπολικό, όσο και στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, ενώ δεν μεταφέρθηκε εγκαίρως σε Νοσοκομείο.

Στις 16 Ιουνίου 2020, νοσηλευόμενος με σπασμένα πλευρά και τραυματισμό στο συκώτι και τη χοληδόχο κύστη, δημοσίευσε την καταγγελία του για όσα είχε υποστεί από αστυνομικούς.

Περιέγραψε με λεπτομέρειες τον ξυλοδαρμό, τα βασανιστήρια, τις προσβολές και την αδιαφορία απέναντι στον πόνο του.

Στις 13 Ιουλίου 2020, ο Βασίλης Μάγγος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.

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