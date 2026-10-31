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31.10.2026 22:23

Τουσκ: Οι νόμιμα εκλεγμένοι δικαστές δέχθηκαν επίθεση, η αστυνομία προστάτευε το Συνταγματικό Δικαστήριο (Video)

31.10.2026 22:23
Donald Tousk

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Παρέμβαση για την πολιτική κρίση που έχει ξεσπάσει στην Πολωνία πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος, σε διάγγελμά του προς τους πολίτες, υποστήριξε ότι νόμιμα εκλεγμένοι δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου δέχθηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν στην έδρα του θεσμού στη Βαρσοβία.

Όπως τόνισε, οι αστυνομικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν στο σημείο είχαν ως αποστολή να προστατεύσουν το Συνταγματικό Δικαστήριο από τους επιτιθέμενους και όχι να παρέμβουν αυθαίρετα στη λειτουργία του, όπως καταγγέλλουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι.

Σύμφωνα με το πολωνικό μέσο Interia, ο Τουσκ χαρακτήρισε «ντροπιαστικά» τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν γύρω από το Δικαστήριο, εκφράζοντας την ελπίδα να μην επαναληφθούν ανάλογες σκηνές στη χώρα.

«Θα ήθελα πάρα πολύ να μη χρειαστεί ποτέ ξανά να παρακολουθήσουμε παρόμοιες σκηνές στην Πολωνία», δήλωσε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η διατήρηση της ηρεμίας δεν μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω υποχωρήσεων απέναντι στην ανομία και τη βία.

«Ένα δημοκρατικό κράτος πρέπει να είναι ισχυρό και ικανό να επιβάλλει τη δικαιοσύνη», υπογράμμισε ο Πολωνός πρωθυπουργός.

Ο Τουσκ υποστήριξε ότι η ένταση προκλήθηκε από ομάδες πολιτικών και ακτιβιστών του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, ενεπλάκησαν σε προπηλακισμούς και σπρωξίματα. Αναφέρθηκε ονομαστικά στους Γκζέγκοζ Μπράουν και Ρόμπερτ Μπονκιέβιτς, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία τέτοιων πολιτικών ομάδων συνέβαλε στην κλιμάκωση της έντασης.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός επέμεινε ότι οι δικαστές που είχαν εκλεγεί νόμιμα από το κοινοβούλιο εμποδίζονταν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους από τον πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι.

Όπως εξήγησε, το κοινοβούλιο είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία εκλογής τους, ωστόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είχε αποδεχθεί την ορκωμοσία τους, ενώ ο επικεφαλής του Δικαστηρίου συνέχιζε να εμποδίζει την ανάληψη των καθηκόντων τους.

«Οι νόμιμα εκλεγμένοι δικαστές δέχθηκαν επίθεση και η αστυνομία που βρισκόταν στο σημείο προστάτευε το Δικαστήριο από τους επιτιθέμενους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε μια αιχμηρή αναφορά, ο Τουσκ παρομοίασε την κατάσταση με την περίπτωση ενός κλέφτη που αρπάζει την τσάντα μιας ηλικιωμένης γυναίκας και, όταν συλλαμβάνεται, καταγγέλλει ως βία την προσπάθεια να του αφαιρεθούν τα κλοπιμαία.

«Σε ορισμένα ζητήματα δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός. Οι κραυγές, τα ψέματα και οι συμπλοκές δεν μπορούν και δεν πρόκειται να αποτελέσουν πηγή δικαίου στην Πολωνία», πρόσθεσε.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας

Το πολωνικό Συνταγματικό Δικαστήριο, για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούσε πως είναι υπερβολικά εξαρτημένο από την πολιτική εξουσία, ήταν στο κέντρο ενός μπρα-ντε-φερ ανάμεσα στις Βρυξέλλες και τους εθνικιστές του PiS (Δίκαιο και Δικαιοσύνη) στη διάρκεια των κυβερνητικών θητειών τους (2015-2023).

Μετά το 2015, η κυβέρνηση του PiS έχει διορίσει σ’ αυτό δικαστές με φανερή πολιτική στράτευση, τους οποίους δεν αναγνωρίζουν ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο νυν επικεφαλής της κυβέρνησης, ο κεντροδεξιός Ντόναλντ Τουσκ.

Μετά την επιστροφή του στην εξουσία το 2023, ο Τουσκ, πρώην επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υποσχέθηκε να διευθετήσει την κρίση – χωρίς επιτυχία μέχρι τώρα, αφού οι διορισμοί στο Συνταγματικό Δικαστήριο, στους οποίους προχώρησαν η κυβέρνησή του και η Δίαιτα, η κάτω βουλή του πολωνικού κοινοβουλίου, δεν επικυρώθηκαν από τον αρχηγό του κράτους, ο οποίος εμποδίζει τη διαδικασία.

Τα γεγονότα επιταχύνθηκαν αιφνιδίως χθες, Παρασκευή: ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας αναπτύχθηκαν στο χώρο του δικαστηρίου για να εμποδίσουν την πρόσβαση σ’ αυτό, ο υπουργός Δικαιοσύνης -ο οποίος είναι επίσης γενικός εισαγγελέας- ζήτησε την άρση της ασυλίας του προέδρου του, ο οποίος έχει διοριστεί από το PiS, και μια δικαστής, που διορίσθηκε τελευταία από την πλειοψηφία, ανακοίνωσε πως αναλαμβάνει προσωρινά την προεδρία του δικαστηρίου.

«Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου αποτελεί καθήκον μας», τόνισε ο Ντόναλντ Τουσκ. «Έπειτα από δεκαετίες παρανομίας υπό το PiS, είναι μια διαδικασία δύσκολη, μερικές φορές οδυνηρή, η οποία απαιτεί αποφασιστική δράση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος».

Η ανάπτυξη των δυνάμεων της τάξης πραγματοποιήθηκε ενώ ο Κάρολ Ναβρότσκι βρισκόταν μέσα σε αεροπλάνο με προορισμό τη Σενεγάλη όπου επρόκειτο να παρευρεθει στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων. Αμέσως ματαίωσε το ταξίδι του, έκανε μεταβολή και μετέβη το βράδυ στο δικαστήριο.

Ο πρώην πυγμάχος κατάφερε με δυσκολία να μπει μέσα σ’ αυτό, αφού έσπρωξε δικαστές που επιχείρησαν να τον εμποδίσουν, σύμφωνα με τηλεοπτικές εικόνες. Αναχώρησε από εκεί αργά μέσα στη νύχτα.

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