Δημογλίδου για ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Δεν είχε άδεια για να διεξάγει εράνους, τουλάχιστον 34 οικογένειες έχασαν τα λεφτά τους

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Χωρίς την απαιτούμενη ειδική άδεια για τη διενέργεια εράνων λειτουργούσε η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Παιδική Χαρά», τα μέλη της οποίας – με πρώτο τον πρόεδρο της Κωνσταντίνο Φιρινίδη – φέρονται να αποκόμισαν παράνομο οικονομικό όφελος περίπου 2,8 εκατομμυρίων ευρώ, εκμεταλλευόμενα την ευαισθησία των πολιτών για την ενίσχυση παιδιών με σοβαρές ασθένειες, όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤnews.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η υπόθεση αφορά τουλάχιστον 34 οικογένειες, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις.

Όπως εξήγησε η κ. Δημογλίδου, η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, προκειμένου να διερευνηθεί η νόμιμη λειτουργία του συγκεκριμένου σωματείου και η διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώνονταν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η συγκεκριμένη ΜΚΟ δεν διέθετε την ειδική άδεια που απαιτείται από το κράτος για τη διενέργεια εράνων και τη συγκέντρωση χρημάτων από πολίτες.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. επισήμανε ότι για τέτοιου είδους δραστηριότητες απαιτείται νόμιμη αδειοδότηση, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα χρήματα που συγκεντρώνονται αποδίδονται στους δικαιούχους για τους οποίους προορίζονται.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το ποιος είναι αρμόδιος να χορηγεί την άδεια και να ελέγχει τη λειτουργία των ΜΚΟ, η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι η σχετική αδειοδότηση γίνεται από το αρμόδιο υπουργείο, το οποίο έχει και την ευθύνη εποπτείας της λειτουργίας των συγκεκριμένων οργανώσεων.

Η ίδια επισήμανε ότι η αστυνομική έρευνα προχώρησε έπειτα από καταγγελίες οικογενειών που διαπίστωσαν ότι δεν λάμβαναν το σύνολο των χρημάτων που είχαν συγκεντρωθεί για την ενίσχυση των παιδιών τους.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, εάν δεν υπήρχαν οι καταγγελίες από τους ανθρώπους που ζημιώθηκαν, ενδεχομένως να μην είχε αποκαλυφθεί η συγκεκριμένη πρακτική.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι, από το 2018 έως σήμερα, έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 34 περιπτώσεις οικογενειών που φέρονται να ζημιώθηκαν.

Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου, το ποσό των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ προκύπτει από τον μέχρι στιγμής οικονομικό έλεγχο και δεν αποκλείεται να είναι μεγαλύτερο, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες οικογένειες που δεν έχουν ακόμη καταγγείλει ότι ζημιώθηκαν.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι καταγγελίες οικογενειών, σύμφωνα με τις οποίες τα χρήματα που συγκεντρώνονταν για την ενίσχυση των παιδιών τους δεν αποδίδονταν στο σύνολό τους.

Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., σε ορισμένες περιπτώσεις τα χρήματα δεν μεταφέρονταν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οικογενειών, αλλά μέσω της συγκεκριμένης ΜΚΟ, ενώ οι δικαιούχοι δεν γνώριζαν καν το συνολικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί για λογαριασμό τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να αξιοποιούσαν τη συμμετοχή επώνυμων προσώπων που πραγματοποιούσαν δωρεές, ενώ διακινούσαν οπτικό υλικό μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο να προσελκύσουν περισσότερους πολίτες και να συγκεντρώσουν επιπλέον χρήματα.

Έκκληση σε οικογένειες και δωρητές να απευθυνθούν στις Αρχές

Η Κωνσταντία Δημογλίδου κάλεσε όσους πολίτες έχουν προσφέρει χρήματα για τις συγκεκριμένες δράσεις και έχουν υποψίες ότι αυτά δεν διατέθηκαν για τον σκοπό για τον οποίο συγκεντρώθηκαν, να απευθυνθούν στην Ελληνική Αστυνομία.

Ειδικότερα, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος ή με οποιαδήποτε αστυνομική αρχή, προκειμένου να παραπεμφθούν στην αρμόδια υπηρεσία.

Αντίστοιχη έκκληση απηύθυνε και προς άλλες οικογένειες που ενδεχομένως έχουν ζημιωθεί και δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε καταγγελία.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί έξι άτομα, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν στην εγκληματική οργάνωση, ενώ η δικογραφία έχει πλέον περάσει στο στάδιο της ανάκρισης.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, οι έξι συλληφθέντες επρόκειτο να απολογηθούν στον αρμόδιο ανακριτή Θεσσαλονίκης την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Τι είπε για «Χωριάτικο» και Pizza Fan

Αναφερόμενη στις άλλες υποθέσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών, μεταξύ των οποίων εκείνες που αφορούν τις εταιρείες «Χωριάτικο» και Pizza Fan, η Κωνσταντία Δημογλίδου διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος κάποιου δημοσίου λειτουργού στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δικογραφίας.

Όπως ανέφερε, έχουν εξεταστεί στοιχεία που αφορούν πιθανές επαφές με δημοσίους λειτουργούς, μεταξύ των οποίων και αστυνομικούς, ωστόσο δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής η άσκηση ποινικής δίωξης ή η ιδιότητα κατηγορουμένου για κάποιο από αυτά τα πρόσωπα.

Η ίδια πρόσθεσε ότι, κατά τη διάρκεια της έρευνας, η οποία διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο, όπου προέκυπταν ενδείξεις πιθανής εμπλοκής αστυνομικών, υπήρχαν εσωτερικές υπηρεσιακές ενέργειες, όπως μετακινήσεις προσωπικού και έλεγχοι.

Παράλληλα, σε συγκεκριμένη περίπτωση που αφορούσε υπόθεση στη Μύκονο, επιλήφθηκαν και οι αρμόδιες υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων, ενώ σχηματίστηκε και σχετική δικογραφία.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. σημείωσε ότι, εφόσον κατά την ανακριτική διαδικασία προκύψουν νέα στοιχεία για ενδεχόμενες αξιόποινες πράξεις από ένστολους ή άλλους δημοσίους λειτουργούς, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Pizza Fan, ανέφερε ότι η αστυνομική έρευνα ολοκληρώθηκε σε διάστημα λίγων μηνών, καθώς οι Αρχές κατάφεραν να αποκαλύψουν τη διαδικασία μέσω της οποίας φέρεται να προκλήθηκε ζημία στο ελληνικό Δημόσιο.

Το σημείωμα Γιαννακόπουλου

Ερωτηθείσα για το σημείωμα που φέρεται να είχε αφήσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο σπίτι του, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε χθεσινή εφημερίδα, με αναφορά στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η κ. Δημογλίδου απέφυγε να επιβεβαιώσει την ύπαρξή του, διευκρινίζοντας ότι το συγκεκριμένο σημείωμα δεν αποτελεί στοιχείο της δικογραφίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αστυνομική έρευνα ολοκληρώθηκε με τη συγκέντρωση σημαντικών στοιχείων για τον τρόπο λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης και την παραπομπή των βασικών κατηγορουμένων στη Δικαιοσύνη.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η προσωρινή κράτηση δεν συνιστά καταδίκη, καθώς για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

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