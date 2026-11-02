ΑΑΔΕ: Ψηφιακό σαφάρι για κρυφούς τζίρους και αδήλωτα εισοδήματα – Ποιες συναλλαγές μπαίνουν στο στόχαστρο των ελεγκτών

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Η Εφορία αποκτά ολοένα περισσότερα «μάτια» στην οικονομική δραστηριότητα επιχειρήσεων και φορολογουμένων. Πληρωμές με κάρτες, τραπεζικές καταθέσεις, ηλεκτρονικά τιμολόγια, αγοραπωλησίες ακινήτων και εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις συνθέτουν ένα τεράστιο ψηφιακό αρχείο, το οποίο η ΑΑΔΕ αξιοποιεί για να ανακαλύψει κρυφούς τζίρους και χρήματα που δεν εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις.

Το νέο όπλο των ελεγκτικών υπηρεσιών δεν είναι μόνο η συγκέντρωση περισσότερων στοιχείων, αλλά κυρίως η δυνατότητα να τα συνδυάζουν. Μια επιχείρηση μπορεί να δηλώνει μηδενικό ΦΠΑ, αλλά τα ηλεκτρονικά της βιβλία να αποκαλύπτουν πωλήσεις. Ένας επαγγελματίας μπορεί να εμφανίζει χαμηλά έσοδα, την ώρα που οι εισπράξεις μέσω POS δείχνουν μεγαλύτερη δραστηριότητα.

Αντίστοιχα, ένας ιδιοκτήτης ακινήτων μπορεί να εισπράττει χρήματα από τουριστικές μισθώσεις χωρίς να δηλώνει το σύνολό τους. Όλα αυτά αφήνουν ίχνη, τα οποία μπορούν πλέον να συσχετιστούν χωρίς να απαιτείται εξαρχής ένας παραδοσιακός επιτόπιος έλεγχος.

Η ΑΑΔΕ επιχειρεί έτσι να περιορίσει τα περιθώρια φοροδιαφυγής, αξιοποιώντας την τεχνολογία για να εντοπίζει τις υποθέσεις που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το ερώτημα, βέβαια, είναι κατά πόσο οι ψηφιακές διασταυρώσεις θα οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα και όχι απλώς σε περισσότερη γραφειοκρατία για επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Οι έξι κατηγορίες συναλλαγών που ελέγχονται

1. POS και ταμειακές μηχανές

Η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές επιτρέπει στην Εφορία να συγκρίνει τις ηλεκτρονικές εισπράξεις με τις αποδείξεις και τις δηλωμένες πωλήσεις.

Όταν μια επιχείρηση εισπράττει σημαντικά ποσά μέσω καρτών, αλλά εμφανίζει μικρότερο τζίρο, η διαφορά μπορεί να προκαλέσει την παρέμβαση των ελεγκτικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι επαναλαμβανόμενες αποκλίσεις, που ενδέχεται να υποδηλώνουν συστηματική απόκρυψη εσόδων.

2. Ηλεκτρονικά βιβλία και ΦΠΑ

Η πλατφόρμα myDATA έχει μετατραπεί σε βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση των συναλλαγών.

Οι ελεγκτές μπορούν να συγκρίνουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια με τις δηλώσεις ΦΠΑ και να αναζητούν περιπτώσεις επιχειρήσεων που εμφανίζουν μηδενική φορολογική δραστηριότητα, ενώ έχουν εκδώσει παραστατικά και πραγματοποιήσει πωλήσεις.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης τιμολόγια που δεν έχουν διαβιβαστεί, αναντιστοιχίες στις καταχωρίσεις και διαφορές μεταξύ δηλωμένων και πραγματικών εσόδων.

3. Τραπεζικές καταθέσεις και μεταφορές χρημάτων

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί αποτελούν ακόμη μία πηγή πληροφοριών. Μεγάλες καταθέσεις ή επαναλαμβανόμενες πιστώσεις που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωμένα εισοδήματα μπορεί να οδηγήσουν σε φορολογικό έλεγχο.

Η ΑΑΔΕ, μέσω των νόμιμων διαδικασιών πρόσβασης στα τραπεζικά στοιχεία, μπορεί να ζητήσει εξηγήσεις για την προέλευση χρημάτων και να εξετάσει εάν πρόκειται για φορολογημένα κεφάλαια ή εισοδήματα που έχουν αποκρυβεί.

4. Airbnb και βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των διασταυρώσεων.

Οι φορολογικές υπηρεσίες εξετάζουν τα στοιχεία των μισθώσεων και τα αντιπαραβάλλουν με τα ποσά που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων.

Στόχος είναι να εντοπιστούν περιπτώσεις στις οποίες μέρος των εισπράξεων δεν εμφανίζεται στην Εφορία, καθώς και ακίνητα των οποίων η εκμετάλλευση δεν αποτυπώνεται σωστά στις φορολογικές δηλώσεις.

5. Αγοραπωλησίες και ακίνητη περιουσία

Στο ψηφιακό δίχτυ μπαίνουν και οι συναλλαγές στην αγορά ακινήτων.

Η συγκέντρωση πληροφοριών για μεταβιβάσεις, ιδιοκτησίες και περιουσιακά στοιχεία δίνει τη δυνατότητα στην ΑΑΔΕ να εντοπίζει ασυμφωνίες ανάμεσα στην περιουσιακή κατάσταση και τα δηλωμένα οικονομικά δεδομένα.

Παράλληλα, η διασύνδεση των ηλεκτρονικών αρχείων διευκολύνει τον έλεγχο περιπτώσεων στις οποίες συναλλαγές ή εισοδήματα από ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί όπως προβλέπεται.

6. Συναλλαγές με το εξωτερικό

Οι διασταυρώσεις επεκτείνονται και εκτός συνόρων.

Μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών με φορολογικές αρχές άλλων χωρών, η ΑΑΔΕ μπορεί να αποκτά στοιχεία για ενδοκοινοτικές συναλλαγές και οικονομικές δραστηριότητες στο εξωτερικό.

Οι πληροφορίες αυτές συγκρίνονται με όσα δηλώνουν οι φορολογούμενοι στην Ελλάδα, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές αποκλίσεις και παραβάσεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει ρόλο φοροελεγκτή

Η μεγαλύτερη αλλαγή, ωστόσο, βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο θα επιλέγονται οι υποθέσεις για έλεγχο.

Η ΑΑΔΕ εντάσσει στον επιχειρησιακό της σχεδιασμό εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, τα οποία μπορούν να επεξεργάζονται μεγάλους όγκους πληροφοριών και να αναζητούν ύποπτα μοτίβα οικονομικής δραστηριότητας.

Με αυτόν τον τρόπο, αντί οι ελεγκτές να αναζητούν αποκλίσεις εξετάζοντας μεμονωμένα στοιχεία, τα ψηφιακά συστήματα μπορούν να αναδεικνύουν επιχειρήσεις και φορολογουμένους που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο παραβατικότητας.

Για παράδειγμα, μια επιχείρηση με συστηματικά χαμηλές δηλωμένες πωλήσεις σε σχέση με τις ηλεκτρονικές εισπράξεις της μπορεί να επισημανθεί για περαιτέρω διερεύνηση.

Το ίδιο μπορεί να συμβεί όταν ένας φορολογούμενος εμφανίζει οικονομική δραστηριότητα που δεν συμβαδίζει με τα δηλωμένα εισοδήματά του.

Ωστόσο, οι διασταυρώσεις έχουν και μια άλλη πλευρά. Δεν σημαίνει ότι κάθε διαφορά στα ηλεκτρονικά στοιχεία αποτελεί φοροδιαφυγή. Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις, λογιστικές ιδιαιτερότητες και συναλλαγές που απαιτούν πρόσθετες διευκρινίσεις.

Γι’ αυτό και η αποτελεσματικότητα του νέου συστήματος θα κριθεί όχι μόνο από τις παραβάσεις που θα εντοπίζει, αλλά και από την ικανότητά του να ξεχωρίζει τις πραγματικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής από τα λάθη και τις απολύτως νόμιμες συναλλαγές.

Σε κάθε περίπτωση, η κατεύθυνση είναι σαφής: η Εφορία επιδιώκει να γνωρίζει όλο και περισσότερα για την οικονομική δραστηριότητα, περιορίζοντας τα περιθώρια για συναλλαγές που παραμένουν αόρατες στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

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