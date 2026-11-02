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02.11.2026 08:26

e-ΕΦΚΑ: Μόνο ηλεκτρονικά από σήμερα οι αιτήσεις συνταξιοδότησης στο Δημόσιο – Ποιους αφορά

02.11.2026 08:26
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  • Ο e-ΕΦΚΑ αντικαθιστά τη χειρόγραφη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του Δημοσίου με νέα ψηφιακή υπηρεσία από τις 2 Νοεμβρίου.
  • Η ηλεκτρονική υποβολή αφορά αιτήσεις για κύρια και επικουρική σύνταξη, εφάπαξ παροχή και παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.
  • Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet για την ταυτοποίησή τους.
  • Η ψηφιοποίηση στοχεύει στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών αιτημάτων, απαιτώντας προηγούμενη λύση της υπαλληλικής σχέσης.
  • Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι ασφαλισμένοι οφείλουν να καταθέσουν το αποδεικτικό στην υπηρεσία τους για τη συμπλήρωση των απαραίτητων υπηρεσιακών εγγράφων και τη διαβίβαση του φακέλου.

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Αποκλειστικά ηλεκτρονικά υποβάλλονται από σήμερα (2/11) οι αιτήσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του πρώην Δημοσίου, καθώς ο e-ΕΦΚΑ προχωρά στην αντικατάσταση της χειρόγραφης διαδικασίας με νέα ψηφιακή υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή του νέου συστήματος ξεκινά σήμερα για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, ενώ τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, η αλλαγή αφορά τόσο την κύρια και την επικουρική σύνταξη όσο και την εφάπαξ παροχή και τις παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Η νέα υπηρεσία εντάσσεται στο Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του φορέα, με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχύτερη διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών αιτημάτων.

Βασική προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης είναι να έχει προηγηθεί η λύση της υπαλληλικής σχέσης. Αυτό μπορεί να έχει συμβεί λόγω παραίτησης, συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας, σωματικής ανικανότητας, αποστρατείας ή άλλης προβλεπόμενης αιτίας.

Η νέα διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ, με τους ενδιαφερόμενους να χρησιμοποιούν τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet για την ταυτοποίησή τους.

Μετά την είσοδο στην πλατφόρμα, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να ακολουθούν τη διαδρομή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες», «Δημόσιοι Υπάλληλοι & Ν.Π.Δ.Δ.» και στη συνέχεια «Ηλεκτρονική Υπηρεσία (Δημόσιο) Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης και Εφάπαξ Παροχής».

Ακολούθως, θα επιλέγουν τον κατάλληλο τύπο αίτησης, ανάλογα με την παροχή που επιθυμούν να λάβουν.

Τι πρέπει να προσέξουν οι εργαζόμενοι

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ορθότητα των προσωπικών στοιχείων, καθώς τυχόν ασυμφωνίες ενδέχεται να εμποδίσουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε επικαιροποίηση των στοιχείων τους μέσω του Μητρώου ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Εναλλακτικά, προβλέπεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων εντός 15 ημερών στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, με την προσκόμιση εκτυπωμένης προεπισκόπησης της αίτησης.

Πάντως, η ηλεκτρονική υποβολή δεν σημαίνει ότι καταργούνται όλα τα επόμενα διοικητικά στάδια.

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να εκτυπώσει το αποδεικτικό υποβολής και να το καταθέσει στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί.

Η υπηρεσία θα αναλάβει στη συνέχεια τη συμπλήρωση του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ ή e-ΔΑΥΚ) ή του Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών, ανάλογα με την περίπτωση.

Αφού συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αντίστοιχα υπηρεσιακά έγγραφα, ο φάκελος θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο φορέα για την εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήματος.

Επίσης, για τις υποθέσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, αρμόδιος είναι ο e-ΕΦΚΑ, ενώ για τις αντίστοιχες παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων η διαδικασία θα συνεχίζεται μέσω του ΜΤΠΥ.

Τέλος, κάθε αίτηση θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο αντίγραφο του ΔΑΥΚ ή το προβλεπόμενο υπηρεσιακό έγγραφο, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να εκδοθεί η συνταξιοδοτική απόφαση ή άλλη προβλεπόμενη πράξη.

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