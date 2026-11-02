Πλαστικά Θράκης: Εξαγορά στην Ιταλία ενισχύει τη διεθνή παρουσία και το εμπορικό αποτύπωμα του ομίλου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του προχωρά ο όμιλος Πλαστικά Θράκης, με μια νέα επιχειρηματική κίνηση στην ιταλική αγορά. Η εταιρεία ανακοίνωσε την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εμπορικής εταιρείας Plydex Srl, με έδρα την Ιταλία, ενισχύοντας το αποτύπωμά της σε μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές βιομηχανικές αγορές.

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2026 και εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης των διεθνών δραστηριοτήτων του ελληνικού ομίλου, ο οποίος διαθέτει σημαντική παραγωγική και εξαγωγική παρουσία.

Η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Plydex παρέχει στον όμιλο πλήρη εταιρικό έλεγχο της ιταλικής επιχείρησης, δημιουργώντας τη βάση για στενότερη ενσωμάτωση των εμπορικών δραστηριοτήτων της.

Η νέα εξαγορά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες καλούνται να αντιμετωπίσουν μεταβολές στο ενεργειακό κόστος, στις τιμές των πρώτων υλών και στις συνθήκες ανταγωνισμού.

Ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας

Η Ιταλία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ισχυρή παρουσία στους κλάδους της μεταποίησης, της συσκευασίας και των βιομηχανικών υλικών.

Για έναν εξαγωγικό όμιλο όπως τα Πλαστικά Θράκης, η ενίσχυση της άμεσης παρουσίας σε μια τέτοια αγορά μπορεί να προσφέρει δυνατότητες καλύτερης εξυπηρέτησης πελατών, ανάπτυξης νέων συνεργασιών και μεγαλύτερης ευελιξίας στις εμπορικές δραστηριότητες.

Ο όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση τεχνικών υφασμάτων και προϊόντων συσκευασίας, με εφαρμογές σε πολλούς διαφορετικούς παραγωγικούς κλάδους. Η διεθνής του παρουσία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του επιχειρηματικού του μοντέλου, περιορίζοντας την εξάρτηση από την ελληνική αγορά.

Η εξαγορά της Plydex ενισχύει τη δυνατότητα ανάπτυξης του εμπορικού δικτύου, αν και οι συγκεκριμένες συνέργειες και η οικονομική συνεισφορά της νέας εταιρείας θα κριθούν από την πορεία ενσωμάτωσής της.

Παράλληλα, η διεύρυνση της παρουσίας στην Ευρώπη συνδέεται με τις προσπάθειες των βιομηχανικών ομίλων να βρίσκονται πιο κοντά στους πελάτες τους και να διαμορφώνουν αποτελεσματικότερα δίκτυα διανομής.

Η συγκεκριμένη κίνηση επιβεβαιώνει ότι τα Πλαστικά Θράκης εξακολουθούν να εξετάζουν ευκαιρίες ανάπτυξης εκτός ελληνικών συνόρων, αξιοποιώντας τόσο την παραγωγική τους βάση όσο και τη δυνατότητα επέκτασης μέσω εταιρικών συμμετοχών.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποκτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον η συμβολή της ιταλικής δραστηριότητας στις συνολικές πωλήσεις και στα περιθώρια κερδοφορίας του ομίλου.

Διαβάστε επίσης:

HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η έκτακτη έκπτωση σε πετρέλαιο θέρμανσης και diesel κίνησης

Τα σχολεία της Ελλάδας ενώνουν δυνάμεις για την προστασία του νερού

FARIA Renewables: Διπλή επένδυση στα αιολικά της Βοιωτίας με συμφωνία ηλεκτρικής ενέργειας με τη METLEN