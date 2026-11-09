Mega: Επανέναρξη γυρισμάτων στη «Νταντά της Γειτονιάς» – Ο νέος σκηνοθέτης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Διακοπή γυρισμάτων περίπου 10 ημερών στη νέα κωμική σειρά «Νταντά της Γειτονιάς» του Mega ακολούθησε έπειτα από τον αδόκητο θάνατο του σκηνοθέτη Διονύση Φερεντίνου που συνέβη ελάχιστα 24ωρα πριν από πρεμιέρα της.

Στο πρώτο επεισόδιο – Πέμπτη 29/10 – ο σταθμός αποχαιρέτισε τον σκηνοθέτη με ένα λιτό αλλά συναισθητικά φορτισμένο μήνυμα.

Εν τω μεταξύ καθώς το απόθεμα επεισοδίων δεν ήταν τέτοιο ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα ο προγραμματικός σχεδιασμός – μετάδοση επεισοδίων δύο φορές την εβδομάδα (Πέμπτη και Παρασκευή)- η συχνότητα αραίωσε-σε μία (κάθε Πέμπτη) – ώστε στο διάστημα αυτό να βρεθεί νέος σκηνοθέτης.

Η επανεκκίνηση γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε με σκηνοθέτη τον Βασίλη Θωμόπουλο, μέσα σε γενικότερο «μούδιασμα» συντελεστών μπρος και πίσω από τις κάμερες καθώς το αίσθημα της απώλειας και η μνήμη είναι ακόμη «νωπά».

Διαβάστε επίσης:

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η διπλή πρωτιά της Γιάμαλη στη μεσημεριανή ζώνη και η ισοπαλία

60+: Η νέα εκπομπή στο Κόντρα για τους συνταξιούχους και όχι μόνο

«Έξαλλη» η Καραμήτρου με τη Μαράια Κάρεϊ: «Επειδή εμφανίστηκε δηλαδή έγινε η επίσημη έναρξη των Χριστουγέννων;» (Video)