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09.11.2026 09:28

ΜΜΕ ΗΠΑ: Αύξηση τηλεθέασης στις  ενδιάμεσες εκλογές κατέγραψε η Nielsen – Στοιχεία από 13 τηλεοπτικά δίκτυα

09.11.2026 09:28
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Η συνολική τηλεθέαση των ειδήσεων για τις ενδιάμεσες εκλογές σε 13 τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 22,8% σε σχέση με τις αμέσως προηγούμενες ενδιάμεσες.   

Η καταγραφή δεδομένων της Nielsen έδειξε ότι τις τηλεοπτικές μεταδόσεις παρακολούθησαν 31,2 εκατ. τηλεθεατές έναντι 25,4 εκατ. στις 8 Νοεμβρίου του 2022.

Ωστόσο παρουσίασαν μείωση κατά 16% σε σχέση με τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών του 2018, τα οποία υπολογίστηκαν σε 36,1 εκατ. τηλεθεατές.

Φέτος, το 43% των τηλεθεατών παρακολούθησε τις ειδήσεις για τις ενδιάμεσες εκλογές σε ένα δίκτυο εθνικής κάλυψης, ενώ το 57% σε ένα καλωδιακό δίκτυο.

Δεν υπήρξε εξαίρεση στον κανόνα. Στην τηλεόραση συγκεντρώθηκαν κυρίως μεγάλης ηλικίας άνθρωποι. Το 65% του συνόλου ήταν τηλεθεατές 55 ετών και άνω, μερίδιο το οποίο σύμφωνα με την ανάλυση της Nielsen αντιστοιχεί σε  19,7 εκατ. ανθρώπους.

Οι τηλεθεατές ηλικίας 35 έως 54 ετών αντιπροσώπευαν το 25% (7,5 εκατ.) και οι τηλεθεατές ηλικίας 18 έως 34 ετών το 7% (2,9 εκατ.).

Τα αποτελέσματα αυτά προέρχονται από τη μέτρηση «Big Data + Panel» της Nielsen.

Στα τηλεοπτικά δίκτυα περιλαμβάνονταν τα NBC, CBS, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNN en Español, Fox Business, Fox News Channel, MSNow, Newsmax και NewsNation.

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