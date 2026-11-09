30 χρονια Jamoan – Επετειακή συναυλία στο Κυτταρο Live την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

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Από τους Active Member στην προσωπική του διαδρομή ο Άκης Θεοτοκάτος γιορτάζει 30 χρόνια στη μουσική με νέο δίσκο και εκλεκτούς καλεσμένους.

Κύτταρο Live

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

Ο Jamoan, κατά κόσμον Άκης Θεοτοκάτος, ανεβαίνει στη σκηνή του Κυττάρου Live, την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, για μια επετειακή συναυλία αφιερωμένη σε τρεις δεκαετίες μουσικής διαδρομής. Με τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία, υλικό από τον νέο του δίσκο και φίλους και συνεργάτες στο πλευρό του, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που συνδέει τις σημαντικές στιγμές της πορείας του με το επόμενο δημιουργικό του βήμα.

Η πρώτη του ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε το 1996, με τους Active Member, στο τραγούδι «Για τα αδέρφια που χάθηκαν νωρίς». Από τότε έως το 2013, ως βασικός κιθαρίστας των Active Member και της Freestyle Productions, συμμετείχε σε δίσκους, συναυλίες και παραγωγές που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά ακροατών.

Στη συνέχεια, μαζί με τον B.D. Foxmoor, υπήρξε μέλος του project La Bruja Muerta, ενώ παράλληλα συνέχισε να δραστηριοποιείται στη μουσική παραγωγή και στη σύνθεση, δημιουργώντας μουσική για το θέατρο, ντοκιμαντέρ, ταινίες μικρού μήκους και παραστάσεις.

Μετά το 2013, η προσωπική του πορεία απέκτησε όλο και πιο διακριτή ταυτότητα. Οι δίσκοι «Απείθεια», «Η Πτώση των Θεών» και «Ειρωνεία» διαμόρφωσαν έναν μουσικό κόσμο στον οποίο το rock, το low bap και το hip hop συναντούν τη jazz και το funk. Ο κοινωνικοπολιτικός στίχος, η εσωτερική αναζήτηση και ο άμεσος τρόπος έκφρασης αποτελούν σταθερά στοιχεία της δουλειάς του.

Στην επετειακή βραδιά του Κυττάρου, ο Jamoan θα παρουσιάσει μια αναδρομή στη μέχρι σήμερα δισκογραφία του, καθώς και τραγούδια από τον νέο του δίσκο «The soundtrack of an imaginary story». Διαφορετικές περίοδοι, ήχοι και συνεργασίες θα συναντηθούν στη σκηνή, σε μια συναυλία με τον χαρακτήρα μιας μεγάλης μουσικής παρέας.

Μαζί του επί σκηνής θα βρεθούν οι Μιχάλης Σκαράκης (Magic De Spell), Weirdo, Χρυσούλα Κεχαγιόγλου, Πέτρος Βερόνης, Brak, Σαββέρια Μαργιολά και Ramon (Active Member), συμμετέχοντας σε μια γιορτή για όσα γράφτηκαν, παίχτηκαν και μοιράστηκαν μέσα σε αυτά τα τριάντα χρόνια.

Την επετειακή βραδιά του Jamoan στο Κύτταρο ανοίγουν Τα Μαύρα Ρόδα. Τα Μαύρα Ρόδα είναι μια ελληνόφωνη ροκ μπάντα που κινείται ανάμεσα στην ένταση και την εσωστρέφεια, με ήχο βασισμένο στο ωμό συναίσθημα και στίχο επηρεασμένο κυρίως από τη σύγχρονη αστική εμπειρία. Το όνομά τους κουβαλά την αντίφαση που τους ορίζει: κάτι όμορφο μέσα στη φθορά, με μια σκοτεινή αίσθηση που δεν εξηγείται αλλά υπονοείται — ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Με πυρήνα το άλμπουμ του 2022, «Σκαλοπάτια στο Κενό», διαμορφώνουν έναν ήχο που δεν ακολουθεί τάσεις αλλά τις αποδομεί, με δυναμικές εναλλαγές, μελωδικά ξεσπάσματα και υπόγεια ένταση. Κομμάτια όπως τα «Φυγή», «Κλόουν» και «Δαίδαλος» ξεχωρίζουν μέσα σε αυτή τη διαδρομή.

Με τις λέξεις «Ψυχή και Αξιοπρέπεια» να συνοψίζουν τη στάση του απέναντι στη μουσική, ο Jamoan προσκαλεί στο Κύτταρο την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, όσους ακολούθησαν τη διαδρομή του από την αρχή, αλλά και όσους θέλουν να γνωρίσουν τη δουλειά του μέσα από μια βραδιά που ενώνει το παρελθόν, το παρόν και το νέο του υλικό.

Opening act: Τα μαύρα Ρόδα

Special guests

Μιχάλης Σκαράκης (Magic De Spell)

Weirdo

Χρυσούλα Κεχαγιόγλου

Πέτρος Βερόνης

Brak

Σαββέρια Μαργιολά

Ramon (Active Member)

Στη μπάντα συμμετέχουν

Μυρτώ Ναούμ

Παναγιώτης Μπουραζάνης – μπάσο

Στράτος Σπηλιοτόπουλος – κιθάρα

Γιάννης Λάμπρος – κιθάρα

Στέλιος Παύλου – τύμπανα

Δημήτρης Ανδρονιάδης – πλήκτρα

Δημήτρης Κουζής – βιολί

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Jamoan – 30 χρόνια

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου Κύτταρο Live – Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Αθήνα, 104 39

Προπώληση εισιτηρίων από 12 € Κλείστε τα εισιτήριά σας εδώ

Τηλέφωνα κρατήσεων: 210 8224134 και 6977641373

Διοργάνωση & Επικοινωνία Χρήστος Πανοηλίας – Action Εστί | Artist & Event Management