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09.11.2026 13:59

Καστοριά: Η απάτη και η «παγίδα» που έφερε συλλήψεις – Ανήλικος και νεαρή γυναίκα πίσω από κλοπή κοσμημάτων

09.11.2026 13:59
KOSMIMATA

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Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται δύο άτομα, ένας ανήλικος και μία 32χρονη γυναίκα, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στις τηλεφωνικές απάτες στην Καστοριά.

Οι δύο δράστες συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν τον ρόλο του «εισπράκτορα», ενώ η οργάνωση φέρεται να περιλαμβάνει τουλάχιστον ακόμη ένα άτομο, τα στοιχεία του οποίου αναζητούνται.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε, όταν άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε σε 65χρονη γυναίκα σε περιοχή της Καστοριάς, προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ. Με το πρόσχημα, ότι στο σπίτι της υπήρχε υψηλή και ανεξέλεγκτη τάση ηλεκτρικού ρεύματος, την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα, προκειμένου να τα παραδώσει σε συνεργό του.

Η 65χρονη, ωστόσο, αντιλήφθηκε εγκαίρως την απόπειρα εξαπάτησης και ενημέρωσε την Αστυνομία. Ακολούθησε οργανωμένη επιχείρηση, κατά την οποία, υπό τις οδηγίες των αστυνομικών, τοποθέτησε σε σακούλα διάφορα αντικείμενα χωρίς αξία, αντί για χρήματα και κοσμήματα.

Τη σακούλα παρέλαβε ο ανήλικος, ο οποίος στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε η 32χρονη συνεργός του. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν άμεσα το όχημα και προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι οι ίδιοι φέρονται να είχαν εξαπατήσει, με πανομοιότυπη μέθοδο, μία ακόμη γυναίκα, ηλικίας 70 ετών, την ίδια ημέρα, από την οποία απέσπασαν κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 5.000 ευρώ.

Τα κοσμήματα είχαν αποκρύψει σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή της Καστοριάς. Έπειτα από έρευνες των αστυνομικών εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και επιστράφηκαν στη νόμιμη κάτοχό τους.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα που χρησιμοποιούσαν ως μέσο τέλεσης των πράξεών τους.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του ανηλίκου για παραμέληση της εποπτείας του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση τουλάχιστον ενός ακόμη συνεργού.

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