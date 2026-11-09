Αλβανία: Συνελήφθη ο ληστής τραπεζών με το ηλεκτρικό πατίνι και λεία 75.000 ευρώ – Κατηγορείται και για  συμμετοχή σε 28 ληστείες στην Ελλάδα

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Συνελήφθη από την αλβανική αστυνομία ο 50χρονος Ρόμπερτ Ντούκα, γνωστός και ως Άλμπερτ Ντούκα, ο οποίος κατηγορείται για δύο ένοπλες ληστείες τραπεζών στα Τίρανα μέσα σε διάστημα πέντε μηνών, με λεία περίπου 75.000 ευρώ.
Ο Ντούκα είχε ποινικό παρελθόν και στην Ελλάδα, καθώς είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα που φέρεται να εμπλέκεται σε 28 ληστείες τραπεζών στη χώρα μας.
Ο 50χρονος, με καταγωγή από τον Αυλώνα, συνελήφθη στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Κυνηγός Τραπεζών», μετά από έρευνες που τον συνέδεσαν με δύο ληστείες στις 2 Ιουνίου και στις 2 Νοεμβρίου 2026, σε τραπεζικά υποκαταστήματα της περιοχής «Κομούνα ε Παρισίτ» στα Τίρανα.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις από την αλβανική αστυνομία, ο εντοπισμός του κατέστη δυνατός μέσω ειδικών ερευνητικών μεθόδων, τεχνολογικών συστημάτων αναγνώρισης και ανάλυσης των ρούχων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των ληστειών.
Η πιο πρόσφατη ληστεία σημειώθηκε στις 2 Νοεμβρίου, περίπου στις 10:45 το πρωί, όταν ένας μαυροφορεμένος άνδρας, φορώντας κράνος μοτοσικλέτας και κρατώντας αντικείμενο που έμοιαζε με πυροβόλο όπλο, εισέβαλε σε τραπεζικό υποκατάστημα.
Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που ο δράστης φτάνει με ηλεκτρικό του πατίνι, μπαίνει στην τράπεζα και κλειδώνει την πόρτα, εμποδίζοντας την έξοδο των πολιτών.
Στη συνέχεια, στρέφει το όπλο προς τον υπάλληλο ασφαλείας το καταστήματος, τον απειλεί και κατευθύνεται προς το ταμείο, απαιτώντας από την υπάλληλο να του παραδώσει τα χρήματα.
Αφού αρπάζει περίπου 60.000 ευρώ σε διάφορα νομίσματα, εγκαταλείπει το υποκατάστημα και διαφεύγει με το ηλεκτρικό πατίνι.
Πέντε μήνες νωρίτερα, στις 2 Ιουνίου, είχε σημειωθεί αντίστοιχη ένοπλη ληστεία σε άλλη τράπεζα της ίδιας περιοχής, με λεία περίπου 15.000 ευρώ.
Ελληνικό ενδιαφέρον έχει η σύλληψη του ληστή, καθώς, σύμφωνα με το αλβανικό μέσο Shqiptarja.com, είχε κατηγορηθεί στην Ελλάδα για συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα που φέρεται να είχε πραγματοποιήσει 28 ληστείες τραπεζών.
Οι αλβανικές Αρχές φέρονται να τον παρακολουθούσαν επί ημέρες, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι σχεδίαζε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η σύζυγός του εργάζεται σε άλλο τραπεζικό ίδρυμα στην Αλβανία.
Ο Ντούκα διέμενε στον Αυλώνα, ωστόσο είχε νοικιάσει κατοικία στα Τίρανα, την οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετο.
Ο 50χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη κοντά στην οδό Κοσοβάρων, στην αλβανική πρωτεύουσα.
Κατά τις αστυνομικές έρευνες κατασχέθηκαν 8.200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και ρούχα που φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει κατά τη διάπραξη των ληστειών.
Ο διευθυντής της Αστυνομίας Τιράνων, Ολίγκερ Τόρμπα, ανέφερε ότι η εξιχνίαση των δύο υποθέσεων στηρίχθηκε στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, τα οποία επέτρεψαν την ταυτοποίηση του υπόπτου παρά την προσπάθειά του να αποκρύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.
Τη σύλληψη χαιρέτισε και ο υπουργός Εσωτερικών της Αλβανίας, Έρβιν Ντέμο, ο οποίος τόνισε ότι η χρήση μάσκας δεν μπορεί να εξασφαλίσει την αποφυγή της σύλληψης.
Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των δύο ληστειών και την τεκμηρίωση της εμπλοκής του συλληφθέντος στις υποθέσεις για τις οποίες κατηγορείται.
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