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09.11.2026 17:36

Ισοπαλία στην κορυφή της τηλεθέασης των καναλιών την Παρασκευή (6/11)

09.11.2026 17:36
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Μια ακόμη ισοβαθμία και… συγκατοίκηση στην κορυφαία θέση των τηλεπροτιμήσεων σε επίπεδο σταθμών στάθμισε την Παρασκευή η Nielsen στη νέα σεζόν.

Ισοδύναμοι αναδείχθηκαν ΣΚΑΪ και Mega (με 13,4% μερίδιο καθένας). Με εξαίρεση το OPEN ο υπόλοιπος ανταγωνισμός κατέγραψε απώλειες.

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