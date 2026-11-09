Η Λεπέν αρνήθηκε ότι είναι φασίστρια: «Ούτε στοιχεία φασισμού υπάρχουν στο πρόγραμμά μας, ούτε διακρίσεις στη Γαλλία, είναι η λιγότερο ρατσιστική χώρα στον κόσμο»

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Η υποψήφια πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν πιστεύει ότι «δεν υπάρχουν διακρίσεις στη Γαλλία» και ότι η Γαλλία είναι «η λιγότερο ρατσιστική χώρα στον κόσμο», όπως είπε σε συνέντευξή της στο αμερικανικό δίκτυο CBS, σχόλια που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από την αριστερά.
Σε αυτή τη συνέντευξη, που μεταδόθηκε την Κυριακή στην εκπομπή «60 Minutes», η ακροδεξιά υποψήφια, που θεωρείται το φαβορί στις δημοσκοπήσεις, εξηγεί ότι η μετανάστευση έχει αποσταθεροποιήσει τη γαλλική κοινωνία και ότι το ποσοστό ανεργίας για τους αλλοδαπούς είναι διπλάσιο από αυτό των Γάλλων πολιτών.
Όταν ο δημοσιογράφος επισημαίνει ότι αυτό το επίπεδο ανεργίας μπορεί επίσης να συνδέεται με διακρίσεις, η υποψήφια απαντά: «Όχι, αυτό δεν υπάρχει… Όχι, δεν υπάρχουν διακρίσεις στη Γαλλία».
Στην τελευταία έρευνα για το θέμα από τον Υπερασπιστή των Δικαιωμάτων, την ανεξάρτητη αρχή που έχει αναλάβει την καταπολέμηση των διακρίσεων, η οποία διεξήχθη το 2024 και δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, αναφέρεται ωστόσο ότι «η αντιλαμβανόμενη προέλευση είναι ο κύριος παράγοντας έκθεσης σε διακρίσεις στην αναζήτηση εργασίας».
Πολλές άλλες μελέτες έχουν επισημάνει τις διακρίσεις στην αναζήτηση στέγης και την υπερβολική έκθεση σε ελέγχους εξακρίβωσης ταυτότητας.
Επιπλέον, η Μαρίν Λεπέν ισχυρίζεται ότι «η Γαλλία είναι η λιγότερο ρατσιστική χώρα στον κόσμο», σύμφωνα με τη μετάφραση του CBS, χωρίς να αναφέρει συγκριτικές μελέτες.
«Η αυθυποβολή κάνει θαύματα. Η Μαρίν Λεπέν βρίσκεται σε άρνηση», δήλωσε ο Καρίμ Μπουαμράν, ο σοσιαλιστής δήμαρχος του Σεντ-Ουέν (βόρεια του Παρισιού), στο Sud Radio.
Σύμφωνα με αυτόν, η Μαρίν Λεπέν «προσποιείται» ότι αρνείται «αυτή την ενδημική διάκριση» επειδή θέλει να «τη διαιωνίσει» και να αποφύγει να ερωτηθεί «για το τι θα έκανε για να την καταπολεμήσει».
«Η χώρα μας μόλις επλήγη από μια τρομερή ρατσιστική επίθεση. Ένας άνθρωπος είναι νεκρός. Αλλά η Μαρίν Λεπέν θα εξηγήσει ήρεμα στην αμερικανική τηλεόραση ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις στη Γαλλία και ότι η Γαλλία είναι η χώρα με τον λιγότερο ρατσισμό στον κόσμο (…)», έγραψε αγανακτισμένος στο Χ ο Μανουέλ Μπομπάρ, συντονιστής του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς “Ανυπότακτη Γαλλία”.
Ο δράστης της επίθεσης που άφησε πίσω της έναν νεκρό και επτά τραυματίες στις 23 Οκτωβρίου στην περιοχή του Παρισιού παραδέχτηκε ότι στόχευσε Μουσουλμάνους, Αφρικανούς και Βορειοαφρικανούς και ότι επέλεξε την πόλη Τραπ, την οποία θεωρούσε «καταφύγιο για Ισλαμιστές», σύμφωνα με τη δικαιοσύνη.
Tου ασκήθηκε δίωξη και προφυλακίστηκε. Αυτή η τρομοκρατική επίθεση προκάλεσε σοκ σε όλη τη Γαλλία και πυροδότησε πολιτικό διάλογο.
«Είναι σαφές ότι υπάρχει αυτό που ονομάζουμε συστημικός ρατσισμός στη χώρα μας», υποστήριξε ο Φρανσουά Ρουφέν, αριστερός υποψήφιος για την προεδρία, στο τηλεοπτικό κανάλι LCI.
«Η Γαλλία διενεργεί πολύ περισσότερους ελέγχους εξακρίβωσης ταυτότητας από τις γύρω από εμάς χώρες και αυτοί οι έλεγχοι στοχεύουν πολύ περισσότερο σε έγχρωμους ανθρώπους», υποστήριξε.
Όταν ο δημοσιογράφος είπε στη Λεπέν ότι διέκρινε, κατά τη διάρκεια των πρόσφατων μαθητικών διαδηλώσεων, έναν φόβο για την άνοδο της ακροδεξιάς στην εξουσία και τη ρώτησε «αν είναι φασίστρια», εκείνη απάντησε: «Απολύτως όχι».
«Υποστηρίζουμε τον πολιτικό πλουραλισμό. Δεν υπάρχουν στοιχεία φασισμού στο πολιτικό μας πρόγραμμα», υποστήριξε η Λεπέν.
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