Φρίκη στην Ινδία: 27χρονος σκότωσε τον 4χρονο γιο του ξαδέλφου του για να πουλήσει τα όργανά του

Takeaways by to pontiki AI Ένας 27χρονος συνελήφθη στην περιοχή Τζασπούρ της Ινδίας για τη δολοφονία του 4χρονου γιου του ξαδέλφου του.

Ο κατηγορούμενος αφαίρεσε τα όργανα του παιδιού με σκοπό να τα πωλήσει μέσω διαδικτύου, επιδιώκοντας γρήγορο οικονομικό κέρδος.

Η αστυνομία εντόπισε τη σορό του παιδιού σε λάκκο με νερό, μετά την καταγγελία εξαφάνισης που υπέβαλε ο πατέρας του.

Κατά την ανάκριση, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ οι αρχές κατέσχεσαν μαχαίρι, εργαλεία και τον κουβά με τα όργανα του θύματος.

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Σοκ προκαλεί στην Ινδία η υπόθεση δολοφονίας ενός 4χρονου αγοριού από συγγενή του, ο οποίος φέρεται να αφαίρεσε τα όργανά του με σκοπό να τα πουλήσει μέσω διαδικτύου, αναζητώντας έναν τρόπο να κερδίσει γρήγορα χρήματα.

Σύμφωνα με τους Times of India, η αστυνομία στην περιοχή Τζασπούρ, στο κρατίδιο Τσατισγκάρ της Ινδίας, συνέλαβε έναν 27χρονο εργάτη γης, ο οποίος κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον 4χρονο γιο του ξαδέλφου του και αφαίρεσε από τη σορό του τα νεφρά, τους πνεύμονες και τα μάτια.

Οι αστυνομικές αρχές αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να συνέλαβε το σχέδιο αναζητώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρόπους για να αποκτήσει «γρήγορο χρήμα».

Ινδία: Ο πατέρας εντόπισε τη σορό του 4χρονου σε λάκκο

Το παιδί είχε εξαφανιστεί στις 5 Νοεμβρίου 2026. Δύο ημέρες αργότερα, στις 7 Νοεμβρίου, ο πατέρας του, ο 36χρονος Ραμτζίτ Ραμ, κατήγγειλε την εξαφάνισή του στο αστυνομικό τμήμα της Σάνα.

Η οικογένεια είχε μετακομίσει στην περιοχή περίπου έναν χρόνο νωρίτερα για επαγγελματικούς λόγους και διέμενε σε μια καλύβα κοντά στο φράγμα του ποταμού Ααματσούα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, ο πατέρας εντόπισε τη σορό του παιδιού κοντά σε χωράφι με καλαμπόκι, στο χωριό Λοντεναπάθ Μαχούα.

Το σώμα ήταν τυλιγμένο σε κουβέρτα και πάπλωμα, τοποθετημένο μέσα σε σάκο και μερικώς θαμμένο σε λάκκο γεμάτο νερό.

Πώς οι αστυνομικοί έφτασαν στον 27χρονο συγγενή

Η έρευνα οδήγησε τις αρχές στον 27χρονο Μπασουντέβ, γνωστό και ως Τάνγκνου, ο οποίος κατοικούσε στο γειτονικό χωριό Τσάλνι Γκοραπάθ.

Ο κατηγορούμενος ήταν ξάδελφος του πατέρα του παιδιού από την πλευρά της μητέρας του και συνήθιζε να επισκέπτεται το σπίτι της οικογένειας.

Ο 27χρονος φέρεται να παραδέχθηκε κατά την ανάκριση την εμπλοκή του στη δολοφονία και δήλωσε δυσαρεστημένος από τα χρήματα που κέρδιζε ως ημερομίσθιος και επιθυμούσε να αυξήσει τα εισοδήματά του.

Κατά την αστυνομία, αναζητούσε συστηματικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρόπους γρήγορου πλουτισμού και φέρεται να κατέληξε στην ιδέα της αφαίρεσης και πώλησης οργάνων μικρών παιδιών.

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Το σχέδιο για την πώληση οργάνων και όσα φέρεται να ομολόγησε

Σύμφωνα με την εκδοχή που παρουσίασε η αστυνομία, στις 5 Νοεμβρίου ο 27χρονος παρέσυρε το παιδί και το μετέφερε σε διάφορα σημεία, δίνοντάς του αλκοόλ.

Όταν το παιδί αποκοιμήθηκε, ο κατηγορούμενος του έκοψε τον λαιμό με μαχαίρι.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τις αστυνομικές αρχές, άνοιξε το σώμα του παιδιού και αφαίρεσε τα νεφρά, τους πνεύμονες και τα μάτια του, τα οποία τοποθέτησε μέσα σε πλαστικό κουβά.

Ακολούθως, τύλιξε τη σορό σε κουβέρτα και πάπλωμα, να την έβαλε σε σάκο και να την εγκατέλειψε σε λάκκο με νερό, καλύπτοντάς την με χώμα.

Τα ευρήματα της αστυνομίας και η εξέλιξη της έρευνας

Ο 27χρονος συνελήφθη την Κυριακή 8 Νοεμβρίου.

Με βάση όσα αποκάλυψε κατά την ανάκριση, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε λάκκο της περιοχής τα αντικείμενα που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκαν στο έγκλημα.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται τα όπλα της δολοφονίας, ο πλαστικός κουβάς με τα αφαιρεθέντα όργανα του παιδιού και άλλα αντικείμενα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τη διαλεύκανση της δολοφονίας και του φερόμενου σχεδίου πώλησης των οργάνων μέσω διαδικτύου.

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