«Ταραχή» στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ προκάλεσε η Κίμπερλι

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Εκνευρισμό στον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και αυστηρές συστάσεις προς το διπλωματικό σώμα της Αμερικής φαίνεται ότι προκάλεσε η αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ρούμπιο συγκάλεσε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν πολλοί από τους περίπου 24 βοηθούς υπουργούς Εξωτερικών, στη διάρκεια της οποίας ξεκαθάρισε ότι αντιδεοντολογική συμπεριφορά θα οδηγεί σε απόλυση, ανεξάρτητα από τις πολιτικές διασυνδέσεις οποιουδήποτε αξιωματούχου.

Το Reuters συνδέει τη σύσκεψη με την υπόθεση Γκιλφόιλ, καθώς λίγο μετά την αποπομπή της, ο Ρούμπιο είχε στείλει εγκύκλιο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τονίζοντας την υποχρέωση αποφυγής συγκρούσεων συμφερόντων, αν και ο ίδιος αρνήθηκε ότι η εγκύκλιος σχετιζόταν με την υπόθεση αυτή, υποστηρίζοντας ότι είχε γραφτεί νωρίτερα και καθυστέρησε λόγω γραφειοκρατίας.

Ταραχή προκάλεσε η Κίμπερλι…

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