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09.11.2026 10:06

Γενέθλια για τη Δούκισσα Νομικού – «Κεφάλαιο 40: Όλοι μου λένε ότι είναι το πιο συναρπαστικό και έτσι ακριβώς το νιώθω» (Photos)

09.11.2026 10:06
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Τα 40ά της γενέθλια γιόρτασε η Δούκισσα Νομικού, αποκαλύπτοντας πως νιώθει ότι διανύει το πιο συναρπαστικό κεφάλαιο της ζωής της. Όπως τόνισε, αυτή την τόσο σημαντική στιγμή δεν ήθελε να γιορτάσει με πάρτι και πολλους καλεσμένους, αλλά με ηρεμία και τους ανθρώπους που βρίσκονται πιο κοντά της.

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε μέσα από το προφίλ της στο Instagram, φαίνεται να σβήνει τα κεράκια της πάνω σε μία κόκκινη τούρτα, ενώ σε επόμενα στιγμιότυπα εμφανίζεται με τα παιδιά της, κάνοντας ράφτινγκ και περιπάτους.

«Κεφάλαιο 40. Όλοι μου λένε ότι είναι το πιο συναρπαστικό. Και έτσι ακριβώς το νιώθω. Έτσι το θέλω. Γι’ αυτή την αλλαγή δεν ήθελα πάρτι. Ήθελα χρόνο που κυλά αργά, φύση που σε ηρεμεί και τους λίγους που μένουν πάντα δίπλα μου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλες τις ευχές σας, τις διάβασα μία μία. Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν» έγραψε στη λεζάντα.

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