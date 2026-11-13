Ρουστίκ τάρτα (galette) με μανιτάρια, τυρί κρέμα και γραβιέρα

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Μια πεντανόστιμη αλμυρή τάρτα, με αρωματική και βουτυρένια κρούστα, πλούσια γέμιση από φρέσκα μανιτάρια, τυρί κρέμα και γευστική ελληνική γραβιέρα, που παρασκευάζεται εύκολα και δεν απαιτεί ιδιαίτερη δεξιοτεχνία.

Σερβίρετε την γαλλική αυτή πίτα με μια πράσινη σαλάτα εποχής για κυρίως γεύμα αλλά και σαν ορεκτικό ή σνακ σε πάρτυ ή μπουφέ.

Υλικά για τη Συνταγή

3 φλιτζάνια (περίπου 500 γραμμάρια) μίγμα από διάφορα μανιτάρια

3 κουταλιές της σούπας βούτυρο

1 κρεμμύδι ξερό, μικρό, ψιλοκομμένο

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

½ κουταλάκι του γλυκού πιπέρι

1/3 φλιτζανιού τυρί κρέμα (στραγγιστό γιαούρτι πλήρες ή κρέμα γάλακτος ή κρεμ φρες)

¼ κουταλάκι του γλυκού φρέσκο θυμάρι

¾ φλιτζανιού γραβιέρα ποιοτική, τριμμένη

1 αυγό (για το άλειμμα)

Για τη ζύμη

2 ½ φλιτζάνια αλεύρι γ.ο.χ.

1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1 κουταλιά της σούπας φρέσκο θυμάρι, ψιλοκομμένο

1 κουταλιά της σούπας μαϊντανό, ψιλοκομμένο

12 κουταλιές της σούπας βούτυρο (περίπου 180 γραμμάρια), παγωμένο και κομμένο σε κύβους

6 κουταλιές της σούπας νερό, παγωμένο

Εκτέλεση

1. Αρχικά ετοιμάστε τη ζύμη. Ανακατέψτε σε ένα μεγάλο μπολ όλα τα στέρεα υλικά, δηλαδή το αλεύρι, τη ζάχαρη, το αλάτι, το θυμάρι και τον μαϊντανό. Ρίξτε το βούτυρο και με έναν κόφτη ζαχαροπλαστικής, ή στο μίξερ με προσαρμοσμένο το φτερό, χτυπήστε και “κόψτε” το βούτυρο μέσα στο αλεύρι, ώστε το μίγμα να μοιάζει με χοντρά ψίχουλα.

2. Προθέστε το κρύο νερό και δουλέψτε τα γρήγορα, μέχρι να ενσωματωθούν ομοιόμορφα. Μην τα ανακατέψετε υπερβολικά.

3. Πλάστε τη ζύμη σε μια μπάλα και τυλίξτε την σε πλαστική μεμβράνη. Βάλτε την στο ψυγείο για τουλάχιστον 20 λεπτά, προτού την χρησιμοποιήσετε.

4. Στο μεταξύ ετοιμάστε την γέμιση. Σκουπίστε με ένα νωπό χαρτί κουζίνας τα μανιτάρια και κόψτε τα σε φέτες. Λιώστε σε ένα τηγάνι το βούτυρο και σοτάρετε τα κρεμμύδια για 3-5 λεπτά σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε τα μανιτάρια, αυξήστε λίγο τη θερμοκρασία και σοτάρετέ τα κι αυτά για 5-7 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να αποβάλλουν τα υγρά τους. Αλατοπιπερώστε το μίγμα και αφήστε το στην άκρη.

5. Προθερμάνετε το φούρνο στους 200ο C και βγάλτε τη ζύμη από το ψυγείο. Ανοίξτε την με τον πλάστη ανάμεσα σε δύο κομμάτια λαδόκολλας, σε έναν κύκλο διαμέτρου 35-38 εκατοστών, που δεν χρειάζεται να είναι τέλειος.

6. Απλώστε με ένα κουτάλι το τυρί κρέμα, στο κέντρο της ζύμης και αφήστε περιμετρικά ένα περιθώριο 5 εκατοστών. Με μια στραγγιστή κουτάλα μεταφέρετε το μίγμα των μανιταριών και τοποθετήστε το κι αυτό ομοιόμορφα στο κέντρο. Περιχύστε με την τριμμένη γραβιέρα και πασπαλίστε με το φρέσκο θυμάρι.

7. Γυρίστε το περιθώριο προς τα μέσα και πάνω από τη γέμιση, πιέζοντας όσο χρειάζεται και δημιουργώντας έτσι έναν πρόχειρο κόθρο (μια στεφάνη).

8. Χτυπήστε σε ένα μικρό μπολ, το αυγό μαζί με 2 κουταλιές της σούπας νερό και αλείψτε με ένα πινέλο την επιφάνεια της ζύμης δηλαδή πάνω στον κόθρο.

9. Ψήστε την τάρτα για 45-50 λεπτά και αφήστε την να κρυώσει πάνω σε σχάρα για 5 λεπτά, προτού την κόψετε. Αν δείτε ότι παίρνει πολύ γρήγορα χρώμα, καλύψτε με λίγο αλουμινόχαρτο και συνεχίστε το ψήσιμο.

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