search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 09:04
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.11.2026 07:01

Νεκροί και τραυματίες από εκατέρωθεν επιθέσεις με drones σε Ουκρανία και Ρωσία

13.11.2026 07:01
ukraine_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Νέο κύμα επιθέσεων με drones καταγράφηκε σε Ρωσία και Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών των δύο χωρών.

Στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι, στα βορειοανατολικά της χώρας, δύο άνδρες, ηλικίας 57 και 47 ετών, σκοτώθηκαν έπειτα από επίθεση ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Την είδηση γνωστοποίησε το βράδυ της Πέμπτης, μέσω ανάρτησης στο Telegram, ο περιφερειακός στρατιωτικός διοικητής Όλεχ Χριχόροφ.

Στη Ρίβνε, στη βορειοδυτική Ουκρανία, αξιωματούχος έκανε γνωστό ότι πέντε άμαχοι τραυματίστηκαν όταν drones έπληξαν κτήριο.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, τμήμα της οποίας βρίσκεται πάνω στα σύνορα, άνδρας σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σε ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στον τομέα της κοινότητας Σεμπέκινα, ανακοίνωσαν μέσω Telegram οι τοπικές αρχές.

Παράλληλα, συντρίμμια drones προκάλεσαν πυρκαγιές σε βιομηχανική εγκατάσταση στο νότιο τμήμα της ρωσικής πόλης Βολγκαγκράντ, γνωστοποίησαν μέσω Telegram οι υπηρεσίες του περιφερειάρχη Αντρέι Μπατσάροφ, χωρίς να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες.

Διαβάστε επίσης

Επιχείρηση TorNado: Διεθνές χτύπημα στα κυκλώματα του dark web – 354 συλλήψεις, 209 όπλα και 5,8 τόνοι ναρκωτικών

ΗΠΑ: Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει καταλήξει σε συμπέρασμα για το αν η Άλις Χουάνγκ είναι Κινέζα κατάσκοπος

Ρούτε: «Πολύ δύσκολο» να ειπωθεί αν η ειρήνη στην Ουκρανία είναι πιο κοντά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SXOLEIO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό για δεύτερη ημέρα το 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού – Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σύστημα ανίχνευσης αερίων

panathinaikos_euroleague_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR: Με την Μπαρτσελόνα για να παραμείνει στην κορυφή της Euroleague

tsavdaridis 66- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσαβδαρίδης και το σενάριο για «εκκαθαρίσεις»

moro_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι γονείς του υποσιτισμένου βρέφους – Εξετάζεται αν τα τραύματα στο μωρό είναι από τρωκτικά

black_friday
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις 27 Νοεμβρίου η Black Friday – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

xrimata 500 evro – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εφορία «βλέπει» εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν - 1,2 εκατ. φορολογούμενοι στην παγίδα των τεκμηρίων

lakis-lazopoulos
MEDIA

Το «Αλ Τσαντίρι νιούζ» κατάφερε την υψηλότερη τηλεθεάση της Τετάρτης (11/11)

hegseth metallio
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χέγκσεθ απένειμε μετάλλιο στον φρουρό που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο στηρίζει τον φρουρό που έκανε παρατήρηση στον Χέγκσεθ και τη συνοδεία του στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 09:03
SXOLEIO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό για δεύτερη ημέρα το 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού – Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σύστημα ανίχνευσης αερίων

panathinaikos_euroleague_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR: Με την Μπαρτσελόνα για να παραμείνει στην κορυφή της Euroleague

tsavdaridis 66- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσαβδαρίδης και το σενάριο για «εκκαθαρίσεις»

1 / 3