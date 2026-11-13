Νεκροί και τραυματίες από εκατέρωθεν επιθέσεις με drones σε Ουκρανία και Ρωσία

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Νέο κύμα επιθέσεων με drones καταγράφηκε σε Ρωσία και Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών των δύο χωρών.
Στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι, στα βορειοανατολικά της χώρας, δύο άνδρες, ηλικίας 57 και 47 ετών, σκοτώθηκαν έπειτα από επίθεση ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Την είδηση γνωστοποίησε το βράδυ της Πέμπτης, μέσω ανάρτησης στο Telegram, ο περιφερειακός στρατιωτικός διοικητής Όλεχ Χριχόροφ.
Στη Ρίβνε, στη βορειοδυτική Ουκρανία, αξιωματούχος έκανε γνωστό ότι πέντε άμαχοι τραυματίστηκαν όταν drones έπληξαν κτήριο.
Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, τμήμα της οποίας βρίσκεται πάνω στα σύνορα, άνδρας σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σε ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στον τομέα της κοινότητας Σεμπέκινα, ανακοίνωσαν μέσω Telegram οι τοπικές αρχές.
Παράλληλα, συντρίμμια drones προκάλεσαν πυρκαγιές σε βιομηχανική εγκατάσταση στο νότιο τμήμα της ρωσικής πόλης Βολγκαγκράντ, γνωστοποίησαν μέσω Telegram οι υπηρεσίες του περιφερειάρχη Αντρέι Μπατσάροφ, χωρίς να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες.
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