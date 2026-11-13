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13.11.2026 00:58

ΗΠΑ: Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει καταλήξει σε συμπέρασμα για το αν η Άλις Χουάνγκ είναι Κινέζα κατάσκοπος

13.11.2026 00:58
alice-huang

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Ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, δήλωσε την Πέμπτη, 12/11, ότι το υπουργείο του δεν έχει καταλήξει ακόμη σε συμπέρασμα για το εάν η Άλις Χουάνγκ, η Κινέζα επιχειρηματίας που είχε σχέση με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είναι Κινέζα κατάσκοπος.

Ο Μπλανς είπε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ότι «ασφαλώς» το FBI ερευνά αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η Άλις Χουάνγκ εργάζεται για την κινεζική κυβέρνηση.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 00:59
alice-huang
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει καταλήξει σε συμπέρασμα για το αν η Άλις Χουάνγκ είναι Κινέζα κατάσκοπος

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