Γάζα: «Φρίκη και αγανάκτηση» – Οργή Γιατρών Χωρίς Σύνορα κατά Ισραήλ για το χτύπημα στο Νοσοκομείο Νάσερ (photos)

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Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) καταδίκασε με ανακοίνωσή της τον αεροπορικό βομβαρδισμό των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ στη Λωρίδα της Γάζας, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, και να τραυματιστούν άλλοι πενήντα και πλέον.

Η οργάνωση αρωγής εξέφρασε «απόλυτη φρίκη και αγανάκτηση» για το πλήγμα, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα χαρακτήρισαν «αδιανόητο» το ότι «ασθενείς και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για άλλη μια φορά σκοτώνονται και τραυματίζονται μέσα σε νοσοκομείο, τόπο όπου πρέπει να σώζονται ζωές, όχι να αφαιρούνται».

Από τον Οκτώβριο του 2023, το ιατρικό κέντρο Νάσερ έχει υποστεί τουλάχιστον έξι αεροπορικούς βομβαρδισμούς, επανειλημμένες επιδρομές χερσαίων δυνάμεων, βομβαρδισμούς του πυροβολικού και πυρά πιο ελαφρών όπλων, απαρίθμησε η ΜΚΟ.

Δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, τα νοσοκομεία πρέπει να προστατεύονται ακόμη και σε καιρό πολέμου, θύμισε η MSF. Σε καμιά περίπτωση επιθέσεις εναντίον νοσοκομείων σε λειτουργία «μπορούν να αντιμετωπιστούν ως κάτι φυσιολογικό ή αποδεκτό», πρόσθεσε.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο βομβαρδισμός είχε στόχο ανώτερο στέλεχος της Χαμάς.

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